Wolverhampton met fin à sa série de 23 matchs sans victoire

Le cancre de la Premier League redore son blason

Champagne !

Incapable de gagner lors des 19 premières journées de championnat, Wolverhampton est sorti de son hibernation ce samedi contre un autre malade, West Ham (3-0). Le pauvre Alphonse Areola a servi de punching ball : Jhon Arias (4e), Hwang Hee-chan sur penalty (41e) et Mateus Mané (41e) ont tous marqué en première période pour mettre fin à cette série noire. En considérant la fin de la saison dernière, Wolverhampton restait sur 23 matchs sans victoire en Premier League (quatre nuls, 19 défaites).

Les Wolves ont terminé la phase aller avec le bilan peu glorieux de trois points, récoltés en tenant tête à Tottenham, Brighton et Manchester United. Grâce à ce succès, ils doublent leur total et reviennent à 12 points du 17e, Nottingham Forest.

En France, on appelle ça le Pascal Dupraz Challenge.

QB

