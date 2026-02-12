En signant à Rennes et Marseille, Haise et Beye pourraient marquer l'histoire du championnat de France

Le jeu des chaises musicales. Comme le rapporte L’Équipe, la Ligue 1 s’apprête à connaître une drôle de situation. Si Habib Beye pourrait passer de Rennes à Marseille et Franck Haise de Nice à Rennes, cela n’a rien de commun. Seuls cinq entraîneurs ont été à la tête deux clubs différents pendant une même saison dans le championnat de France au XXIe siècle : Angel Marcos, Rolland Courbis, Antoine Kombouaré, Franck Passi et Michel Der Zakarian.

Cette saison 2025-2026 serait unique en cas de signature de Habib Beye à Marseille et de Franck Haise à Rennes. En effet, une telle situation n’est jamais arrivée deux fois lors de la même saison. Ah, ce foot moderne… Sur les cinq cas évoqués, quatre le sont depuis la saison 2015-2016. De même, ces bals de coachs ont d’ailleurs eu lieu entre janvier et février : que de similitudes.

Une valse peu commune en haut de tableau

Visant l’Europe, l’OM et le Stade rennais sont en proie à des changements pour assurer un objectif de prestige. Or, ce cas de figure concerne habituellement un enjeu moins reluisant : le maintien.

En 2001, Nantes était en fait avant-dernier a fait appel à Marcos (auparavant à Lorient) pour sauver sa peau en Ligue 1. En 2019, Dijon s’attache les services de Kombouaré, licencié de Guingamp. En octobre 2022, Brest était lanterne rouge de Ligue 1 lorsque Michel Der Zakarian avait été écarté, avant de retrouver Montpellier le 8 février, alors 15e et flirtant avec la zone de relégation. De son côté, le LOSC pointait à la 17e place lorsqu’il avait engagé, en février 2017, Franck Passi qui était… à l’OM.

Prêts à tout pour une nouvelle danse de haut niveau.

