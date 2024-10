Le classement des effectifs de Ligue 1 les plus cotés

Le numéro un va vous surprendre.

L’information devrait intéresser les férus de chiffres et de statistiques. Ce jeudi, l’Observatoire du football CIES a dévoilé le classement des effectifs les mieux valorisés de la planète foot. Sans grande surprise, le Real Madrid, avec 1,728 milliard d’euros, arrive largement en tête, devant Manchester City (1,471 milliard d’euros) et Chelsea et ses 54 joueurs sous contrat (1,388 milliard d’euros).

Le PSG septième effectif le plus valorisé d’Europe

L’effectif du PSG arrive quant à lui en septième position, avec 1,088 milliard d’euros de valeur, entre celui de Liverpool (1,099 milliard d’euros) et celui de Manchester United (989 millions d’euros). Monaco, deuxième club français, n’arrive qu’à la trentième position avec 425 millions d’euros. Un duo de tête tricolore logique, donc, bien que l’ASM pointe devant le PSG au classement après sept journées en L1.

Rennes et Reims, dynamiques contraires

Étonnamment (ou pas), le classement des valeurs correspond peu ou prou au classement réel de la Ligue 1 sur le début de saison. Seule surprise et gros décalage, la présence du Stade rennais sur la troisième marche du podium du classement des effectifs les plus valorisés, les Bretons étant pour l’instant englués à la douzième place de Ligue 1. Sinon, classement réel et classement des valeurs se valent. Au pied du podium, Lille, Marseille et Lyon conservent leur place parmi les effectifs les plus bankables, devant Nice et Strasbourg, deux bonnes équipes du début de championnat. Derrière, Lens arrive neuvième, juste devant Reims, quatrième au classement réel du championnat et bonne surprise du début de saison.

Le classement des effectifs les mieux valorisés en Ligue 1 :

Paris : 1,088 milliard d’euros Monaco : 425 millions d’euros Rennes : 321 millions d’euros Lille : 310 millions d’euros Marseille : 309 millions d’euros Lyon : 265 millions d’euros Nice : 207 millions d’euros Strasbourg : 206 millions d’euros Lens : 205 millions d’euros Reims : 145 millions d’euros

Quand des youtubeurs s’entraînent avec le PSG (ou l’inverse)