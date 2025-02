Strasbourg enfonce Montpellier

Strasbourg 2-0 Montpellier

Buts : Emegha (45e + 2) et Nanasi (69e) pour les Alsaciens.

Grand senior, Rosenior.

Si Strasbourg avait à cœur de se racheter après deux défaites consécutives, c’est chose faite face à un piètre Montpellier (2-0). Un succès porté par Emanuel Emegha et Sebastian Nanasi, un duo absent cette semaine en coupe de France. Après avoir poussé toute la première période (19e, 31e), face à Montpellier plutôt venu pour ne pas toucher la balle, le premier a profité d’une frappe du second contrée par Lecomte pour choper à son coéquipier le cuir et marquer (1-0, 45e +2).

En seconde période, Strasbourg aurait pu en mettre plusieurs, mais Enzo Tchato était sur la ligne devant la reprise du remuant Félix Lemaréchal (65e), qui a tiré à côté dans la foulée (67e). Sans importance, car Montpellier était inoffensif, et parce que Nanasi a profité d’un gros travail de l’énorme Diego Moreira sur la droite pour ajuster Lecomte (2-0, 69e). Strasbourg enchaîne trois succès à domicile d’affilée en Ligue 1 pour la première fois depuis 2019. Montpellier voit sa tâche se compliquer. L’équipe de Jean-Louis Gasset, en tribunes cet après-midi n’a pas eu les armes. Lyon, Nice, Rennes et Lille arrivent. Aïe.

Ding, dong, c’est la Ligue 2.

Strasbourg (3-4-3) : Petrović – Sarr, Omobadidele, Doukouré – Barco (Doué, 75e), Diarra (cap.), Santos, Moreira (Sobol, 83e) – Nanasi (Ouattara, 83e), Emegha (Mara, 88e), Lemaréchal. Entraîneur : Liam Rosenior.

Montpellier (5-3-2) : Lecomte (cap.), Tchato, Meïté (Ferri, 75e), Omeragić (Maama, 62e), Sagnan (Mouanga, 46e) – Sainte-Luce – Chotard, Savanier, Fayad – Coulibaly (Pays, 62e), Delort (Khazri, 62e). Entraîneur : Jean-Louis Gasset.

Le SCO enterre Montpellier, Strasbourg écœure Toulouse