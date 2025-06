DNCG validée pour 9 clubs professionnels

Les clubs sont tellement en galère que c’est devenu une bonne nouvelle.

Plusieurs clubs professionnels ont passé avec brio l’examen de la DNCG. La commission de contrôle des clubs pros a validé les comptes de trois clubs de Ligue 1, quatre de Ligue 2 et deux de National pour la saison prochaine.

Les bilans de Lens, qui a annoncé l’arrivée de Pierre Sage sur son banc, Toulouse et Strasbourg ont été positivement reçus ce mercredi côté Ligue 1. Le Mans, Montpellier, Rodez et Laval sont les bons élèves de la Ligue 2, et Caen et Sochaux côté National. Le comité exécutif de la FFF doit désormais rendre un verdict sur le maintien ou non du statut professionnel des Lionceaux.

Jamais deux sans trois : la dernière bonne nouvelle du jour ⤵️ 👉 La DNCG valide notre passage sans la moindre mesure ✅#SMCaen #TeamSMC — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) June 4, 2025

La seule victoire de Montpellier cette saison.

