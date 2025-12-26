En direct : Sénégal-RDC (0-0)

Salut l'équipe ! Comment qu'ils vont les zozios ? On vient savourer le choc de ce groupe D au goûter ? La dinde de Nël ne vous a pas encore rassasié ? Bande de petits gourmands. Vous avez bien raison. Prenez place, parce que le Sénégal qui se coltine la République Démocratique du Congo, c'est pas de la tarte.