Pape Gueye et Moussa Niakhaté lancent les barrages de la zone Afrique

La meilleure des bandes-annonces.

Malgré la qualification du Sénégal ce mardi soir pour la prochaine Coupe du monde, Pape Gueye et Moussa Niakhaté n’ont pas manqué de réagir aux affiches prévues des barrages pour le dernier ticket africain synonyme de Mondial 2026. À travers un live TikTok en direct des vestiaires du stade Abdoulaye-Wade, les deux coéquipiers ont lancé à leur manière les hostilités entre le Gabon, le Nigeria, la République démocratique du Congo et le Cameroun.

La bagarre des barrages

« Ah la bagarre, regardez-moi la bagarre : Congo, Cameroun, Gabon, Nigeria », a lancé le défenseur lyonnais, avant que Pape Gueye y aille de son commentaire : « Ils vont aller se bagarrer là-bas ! »

Les deux Sénégalais ont par la suite qualifié l’équipe de la République démocratique du Congo de « pays maîtrisable » en faisant allusion à leur victoire renversante face à la RDC le 9 septembre dernier (2-3), qui leur a permis de récupérer la place de leader du groupe B, sans plus jamais la lâcher.

Ne voulant épargner personne, Gueye et Niakhaté ont par la suite surnommé le Cameroun « le continent », une expression que les Camerounais utilisent pour se décrire en tant que pays qui rassemble et représente le continent africain.

Facile de profiter de ce parcours du combattant dans son canapé !

On connaît les quatre barragistes africains pour le Mondial 2026

