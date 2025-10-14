Samuel Eto’o se chauffe avec des supporters camerounais

Eto’o dans tous ses états.

Ne gardant que l’espoir d’une participation aux barrages pour pouvoir participer à la prochaine Coupe du monde, le Cameroun a connu une campagne d’éliminatoires globalement décevante. Avec seulement cinq victoires sur dix matchs, les hommes de Marc Brys contrarient leurs supporters, au point que certains d’entre eux considèrent comme responsable le président de la Fédération de football camerounaise : Samuel Eto’o.

Ce lundi, pendant que le leader cap-verdien se qualifiait pour le premier Mondial de son histoire face à l’Eswatini (3-0), le Cameroun concédait un match nul et vierge sur sa pelouse face à l’Angola (0-0). Irrité par le niveau affiché des coéquipiers d’Andre Onana, un supporter s’en serait pris verbalement à Samuel Eto’o en plein match. « Il faut qu’il parte de là. […] Imbécile ! C’est à cause de lui qu’on n’est pas qualifiés », peut-on entendre dans la vidéo.

🚨 BREAKING : Altercation dans la tribune présidentielle ce soir à Yaoundé. 🇨🇲🦁 Le président de la FECAFOOT, Samuel Eto’o s’est emporté contre un supporter des Lions dans la tribune présidentielle du stade Ahmadou Ahidjo. Le supporter lui reprochait la non-qualification… pic.twitter.com/mmRg5KGQKK — L’equipe237 (@LEquipe237) October 13, 2025

Un conflit interne qui perdure ?

Furieux face à ces paroles, le tempérament chaud de Samuel Eto’o a refait surface. L’ancien joueur de l’Inter Milan et du Barça aurait menacé les supporters qui le critiquaient en guise de réponse. Si les Camerounais peuvent en vouloir à l’une de leurs idoles de toujours, c’est parce qu’Eto’o aurait plongé la FECAFOOT dans une profonde crise, en se chauffant notamment à maintes reprises avec son sélectionneur Marc Brys.

Depuis la nomination de Samuel Eto’o en décembre 2021, les Lions indomptables n’ont pas fait mieux qu’une troisième place à la CAN 2021 (jouée en 2022) et une élimination en phase de groupes du dernier Mondial au Qatar.

Si même la direction s’y met, qui pour dompter ces Lions ?

Le Cap-Vert se qualifie pour le Mondial pour la première fois de son histoire !