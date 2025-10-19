S’abonner au mag
Nico Paz et Côme balaient la Juventus

Côme 2-0 Juventus

Buts : Kempf (4e) & Paz (79e) pour Côme

La Juventus est décidément dans une super forme.

À trois jours de se déplacer sur la pelouse du Real Madrid en Ligue des champions, la Vieille Dame a encore trébuché, à Côme (2-0), portant sa série à six rencontres sans victoire toutes compétitions confondues – la dernière date du 13 septembre et un spectaculaire succès contre l’Inter (4-3). Après avoir enchaîné les matchs nuls, les Turinois perdent également l’invincibilité (Serie A et C1 confondues) qu’ils conservaient depuis le début de saison. Et Côme, provisoirement cinquième, passe devant son adversaire du jour.

Nico Paz brille sous les yeux de Thierry Henry

Le bourreau de la Juve n’est autre que le succulent Nico Paz, qui avait reçu en préambule du match son trophée de meilleur jeune joueur de Serie A du mois d’octobre… après avoir déjà soulevé celui du mois de septembre. Le pied gauche de l’international argentin (21 ans) a d’abord brossé un superbe ballon pour Marc-Oliver Kempf dès le début de partie (4e) puis a enroulé un bonbon direction le petit filet de Michele Di Gregorio, dans le dernier quart d’heure (79e). Entre les deux, l’égalisation avait été refusée aux visiteurs, après intervention de la VAR (37e).

Sous les yeux de Raphaël Varane, mais aussi Thierry Henry (actionnaire minoritaire de Côme) et Arsène Wenger, le joueur formé au Real Madrid a donc porté son total à 4 réalisations et 4 offrandes en 7 rencontres de Serie A disputées cette saison.

Tout bonnement indispensable.

