Pronostic Juventus Côme : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Juventus forte Côme avant ?

Cette affiche entre la Juventus et Côme qui conclut la 1re journée de Serie A s’annonce très intéressante. En effet, ces 2 clubs possèdent deux entraîneurs adeptes du beau jeu, avec d’un côté Thiago Motta et de l’autre Cesc Fàbregas. Décevante l’an passé, la Vieille Dame avait assuré l’essentiel avec une 3e place et en s’imposant en Coupe d’Italie face à l’Atalanta Bergame. Cet été, le recrutement majeur est venu de l’arrivée de Thiago Motta, venu suppléer Allegri. L’ancien milieu du PSG sort d’une saison incroyable avec Bologne. Au niveau des joueurs, une page s’est tournée avec les départs des Rabiot, Kean ou Szczęsny. Dans le sens inverse, la Juventus a misé sur le défenseur Juan Cabal, l’ancien milieu de terrain de l’OGC Nice Khephren Thuram et l’excellent Douglas Luiz. La préparation de la Vieille Dame a été décevante avec un seul succès face à son équipe U23.

En face, Côme vient d’accéder à la Serie A grâce à l’excellent travail de Cesc Fàbregas. Le coach espagnol est très attendu car il fait partie de ces anciens joueurs, comme son adversaire du soir Motta ou Xabi Alonso, qui incarnent une nouvelle vague. Lors de l’intersaison, les Lariani ont recruté Raphaël Varane, qui s’est déjà blessé. Outre le français, le club italien a signé Pepe Reina, Alberto Moreno, et Belloti. Le week-end dernier, les joueurs de Fàbregas se sont inclinés lors de leur 1er tour de Coupe face à la Sampdoria lors de la séance de tirs au but. L’objectif du club est évidemment de se maintenir. À domicile et pour la première de Thiago Motta, la Juventus devrait dominer le promu Côme. Le buteur de la Juve, Vlahović, est toujours là.

