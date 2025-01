En direct : PSG-Manchester City (2-2)

Bon en tout cas c'est la pause au Parc et Paris domine.

Score toujours nul et vierge malheureusement. Il va falloir plus de tranchant dans les 30 derniers mètres pour le PSG mais tactiquement, c'est bien en place ! Petite pause de 15min et je reviens très vite en espérant avoir un but à vous donner cette fois-ci.