Non, tout ne va pas toujours très vite dans le football.

Gianluigi Donnarumma s’est fait pousser dehors par Lucas Chevalier, a annoncé son départ du PSG, a fait ses adieux au Parc des Princes… mais est toujours, à cinq jours de la fin du mercato, un joueur parisien. Annoncé du côté de Manchester City, le portier italien (26 ans, en fin de contrat en 2026) n’a pas encore plié bagage. D’accord avec le joueur – depuis déjà plusieurs semaines – mais pas avec le PSG, les Cityzens brouillent les pistes : ils n’ont toujours pas vendu Ederson (32 ans), qui devrait néanmoins filer à Galatasaray, et ont déjà posé 31 millions d’euros pour racheter leur ex-gardien James Trafford (22 ans) en provenance de Burnley.

Le PSG toujours « à fond sur les départs »

« Il est prêt à rester jusqu’en janvier si jamais il ne trouve pas de club assez intéressant », explique son entourage dans les colonnes de L’Équipe, alors que le club champion d’Europe se dit toujours « à fond sur les départs ». Toujours selon le quotidien sportif, Paris aurait abandonné l’idée d’en tirer 50 millions, mais la partie de poker avec le club de Pep Guardiola n’a pas encore trouvé d’issue.

Quid du dossier Randal Kolo Muani ?

Pourquoi Manchester City doit sauter sur Gianluigi Donnarumma