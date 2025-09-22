S’abonner au mag
Gianluigi Donnarumma et Hannah Hampton empochent le Trophée Yachine

Le gant d’or est italien (et anglais, tiens).

Hannah Hampton, championne d’Europe avec l’Angleterre et un nez cassé cet été, a remporté le trophée Yachine. Tout comme le portier de Manchester City (ex-Paris Saint-Germain), Gianluigi Donnarumma, est sans surprise élu meilleur gardien de la saison 2024-2025, après une année quasi parfaite.

Vainqueur de trois trophées nationaux (Ligue 1, Trophée des champions, Coupe de France), ainsi que de la Ligue des champions, et finaliste de la Coupe du monde des clubs, le gardien italien a connu une année folle et mouvementée.

Un gardien ultra-décisif

En difficulté en début de saison, remplacé par Matveï Safonov face au Bayern, charcuté par Wilfried Singo face à Monaco le 18 décembre … Puis rempart face à Liverpool et sauveur du PSG contre Aston Villa et Arsenal, Donnarumma est passé par toutes les émotions. Sans lui, aussi et surtout, pas sûr que Paris aurait décroché son graal.

Après 2021, il remporte donc son deuxième trophée Yachine, à égalité avec Emiliano Martinez (eh oui, il avait chipé les deux derniers), et devient le gardien le plus titré dans cette distinction créée en 2019.

Pep Guardiola rêve sûrement de lui tous les soirs pour conduire son bus.

Donnarumma cordial avec le PSG et Luis Enrique

