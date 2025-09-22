Garer le bus à l’Emirates, une question de « survie » pour Guardiola

Superbus.

Manchester City a montré un visage qu’on ne lui connaissait pas sous Pep Guardiola en garant le bus à l’Emirates. Une stratégie contre-nature pour le technicien catalan, qui a failli payer, mais Arsenal a égalisé dans le temps additionnel (1-1). Avec seulement 32,8% de possession, cinq petits tirs et un seul corner sur la feuille de stats, le coach des Skyblues était attendu de pied ferme par les journalistes à l’issue de la rencontre.

« Notre résilience a été fantastique, sinon nous n’aurions pas pu survivre, a répondu Guardiola. La saison dernière, nous avons perdu 5-1 (en février, NDLR). Aujourd’hui, nous étions proches. C’est de loin l’une des meilleures équipes d’Europe. Je préférerais jouer autrement, mais […] cela arrive parfois. Il faut défendre, parce que l’adversaire est meilleur. Il faut l’accepter, survivre de cette manière, et c’est ce que nous avons fait. » Garer le bus « une fois en dix ans, c’est pas mal, non ? », a-t-il ajouté, non sans ironie.

Il pourra recommencer dans quatre mois à Anfield.

Arsenal arrache un point contre City