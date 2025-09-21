Arsenal arrache un point contre City

Arsenal 1-1 Manchester City

Buts : Martinelli (90e+4) pour Arsenal // Haaland (9e) pour City

Arsenal peut en vouloir au logiciel qui a fait le calendrier de cette saison de Premier League. Liverpool, Manchester United et Manchester City lors des 5 premières journées, ce n’est pas ce que l’on peut appeler un cadeau. Alors oui, il n’y a pas de petites équipes en Premier League. Et oui, ce n’est pas une mauvaise chose d’affronter des rivaux en début de saison lorsqu’ils ne sont pas forcément rodés. Quoi qu’il en soit, c’est lors de ces confrontations que l’on peut voir si une équipe a les épaules et le niveau pour remporter le trophée. Et malheureusement pour les Gunners, cela ne s’est pas passé comme ils l’auraient souhaité contre Liverpool (0-1). Face à Manchester City, Arsenal aurait pu prendre le même tarif, mais depuis deux ans, l’élève a dépassé le maître, et Mikel Arteta ne perd plus contre Pep Guardiola – 6e rencontre de suite sans défaite pour les Gunners face à City – et les Londoniens ont donc arraché le nul dans les dernières secondes (1-1). C’est toujours mieux qu’une défaite, mais Liverpool compte déjà 5 points d’avance au classement après 5 journées. Et Arsenal se déplace à Newcastle lors de la prochaine journée.

Haaland encore et toujours

Et si Pep Guardiola avait changé ? C’est en tout cas ce qu’il avait laissé entrevoir lors du derby face à United où, malgré la victoire 3-0, son équipe n’avait pas eu la possession de balle, laissant notamment le cuir 70% du temps à United lors d’un second acte remporté 2-0 par City. Une tactique qui a visiblement plu à l’ancien coach du Barça qui voue pourtant un culte à la possession. Résultat, à l’Emirates Stadium, les potes de Bernardo Silva ont volontairement laissé le ballon aux Gunners pour mieux les piquer en contre. Un choix payant puisque sur une contre-attaque éclair, Erling Haaland combine avec Tijjani Reijnders qui trouve le Norvégien dans la surface. Celui-ci ne tremble pas (0-1, 9e). Le 6e but en championnat – déjà – du cyborg et le 1er but encaissé dans le jeu par Arsenal cette saison. Les Cityzens auraient même pu inscrire le but du KO dix minutes plus tard, mais la frappe de Reijnders est captée par David Raya (20e). Devant au score, City peut alors faire ce que fait un promu : gagner du temps à chaque sortie de but et attendre l’adversaire. Et comme Pep Guardiola a désormais un gardien qui sait se servir de ses mains, Arsenal n’arrive pas à revenir au score malgré la frappe puissante de Madueke repoussée par Gigio Donnarumma (45e+2). Et voilà comment City retourne au vestiaire à la pause avec 32% de possession de balle, mais un but de plus.

Pep Kombouaré

On le sait, Pep Guardiola est têtu. Alors il n’y avait pas la moindre raison de voir son équipe changer de stratégie en seconde période. On prend donc les mêmes ou presque – Nunes ayant remplacé Khusanov, blessé – et on continue de faire le dos rond et de piquer en contre. Sauf que cette fois-ci, Erling Haaland bute sur Raya après une accélération de Jérémy Doku parti de sa propre surface de réparation (56e). Heureusement pour Manchester City, Gigio Donnarumma a toujours les mains aussi solides, comme sur cette volée d’Eberechi Eze, entré à la pause (49e). Les minutes passent, Manchester City ne se contente plus que de dégager des longs ballons devant, Pep Guardiola ajoute même un défenseur à son rideau de fer, et Arsenal n’arrive pas à mettre en danger le portier italien. Même sa spéciale sur corner ne fonctionne pas. Tel Antoine Kombouaré, Pep Guardiola termine même la rencontre sans Erling Haaland, remplacé à un quart d’heure du terme par un milieu de terrain. Sauf que l’on ne peut pas renier le football comme cela quand on s’appelle Pep Guardiola. Alors le jeu déployé par Arsenal a fini par payer grâce à une merveille de transversale d’Eze dans le dos de la défense que Gabriel Martinelli reprend d’un lob tout aussi magnifique (1-1, 90e+3). Relégué sur le banc avec les arrivées d’Eze et de Madueke, le Brésilien – déjà buteur contre Bilbao cette semaine – prouve qu’il faut toujours compter avec lui. Et Arsenal en aura bien besoin. De son côté, Manchester City a le même nombre de points que Manchester United. Et ce n’est pas une bonne nouvelle pour lui.

Arsenal (4-3-3) : Raya – Timber (Martinelli, 80e), Saliba, Gabriel, Calafiori – Zubimendi (Mosquera, 90e+8), Merino (Saka, 46e), Rice – Trossard (Nwaneri, 84e), Gyökeres, Madueke (Eze, 46e). Entraîneur : Mikel Arteta.

Manchester City (4-2-3-1) : Donnarumma – Khusanov (Nunes, 46e), Dias, Gvardiol, O’Reilly (Stones, 87e) – Rodri, Reijnders – Bernardo Silva, Foden (Ake, 68e), Doku (Savinho, 87e), Haaland (Nico, 76e) . Entraîneur : Pep Guardiola.

