L’Euro 2029 a son pays organisateur

Cap sur l’Allemagne.

Cinq ans après l’édition masculine 2024, le pays aux huit titres européens décroche l’organisation de l’Euro féminin 2029. L’UEFA l’a officialisé ce mercredi : la candidature allemande est passée devant celle de la Pologne et du duo Suède-Danemark, avec l’idée en toile de fond d’accélérer encore l’essor du foot féminin.

Battue par l’Espagne en finale de Ligue des nations, éliminée par les mêmes Espagnoles en demi-finales du dernier Euro en Suisse, mais toujours géante du paysage continental, l’Allemagne avançait un CV solide.

Objectifs stades pleins

« Nous avons les grandes arènes et je suis convaincu que nous pouvons les remplir », assurait récemment Bernd Neuendorf, patron de la fédération, misant beaucoup sur ses stades. Seul Wolfsburg plafonne à 26 000 places. Pour Leipzig, Cologne et Hanovre c’est 40 000 sièges, 50 000 pour Düsseldorf et Francfort, et 60 000 pour Dortmund et l’Allianz Arena de Munich.

Au total, l’Allemagne vise « plus d’un million de billets vendus » contre 650 000 cet été en Suisse, un critère important, puisque l’Euro féminin demeure déficitaire financièrement pour l’UEFA malgré son succès croissant.

De quoi raviver les vieux traumas des Bleues.

