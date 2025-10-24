L'Allemagne renvoie les Bleues à leurs études

En souffrance à Düsseldorf, l'équipe de France s'est logiquement inclinée contre l'Allemagne en demi-finale aller de Ligue des nations (1-0). Les joueuses de Laurent Bonadei devront montrer plus, beaucoup plus, mardi à Caen, pour rallier la finale.

Allemagne 1-0 France

But : Bühl (79e)

Le couple franco-allemand ne se quitte plus. Euro 2022, Ligue des nations en 2024, Euro 2025 : la France et l’Allemagne se cherchent, et se trouvent. Les deux voisins se sont encore tiré la bourre ce vendredi, à Düsseldorf, dans le premier acte de leur demi-finale de Ligue des nations. L’Allemagne a dominé et les Bleues ont résisté, jusqu’à ce que Klara Bühl fasse parler la poudre dans le dernier quart d’heure (1-0). La France devra mettre davantage d’engagement et prendre plus d’initiatives dans quatre jours, à Caen, pour espérer inscrire une première ligne à son palmarès le 2 décembre.

Une entame irrespirable

L’Allemagne a immédiatement mis les Bleues sous pression, obligeant Elisa De Almeida à une intervention salvatrice dans la surface (2e). Trop facilement débordée, l’équipe de France a encore soufflé un bon coup lorsque Pauline Peyraud-Magnin a détourné la reprise de Nicole Anyomi, à la réception d’un centre de Carlotta Wamser (3e). La gardienne de la Juve a récidivé moins d’une minute plus tard, cette fois au premier poteau, face à Sjoeke Nusken (3e). En grande souffrance, le milieu français était à nouveau à la ramasse sur une action terminée par une frappe non cadrée de Klara Bühl, de toute façon hors jeu (10e).

Les Bleues ont fini par sortir la tête de l’eau, dans le sillage de Kadidiatou Diani et Delphine Cascarino. La seconde a tenté sa chance de loin, sans succès (12e), puis a profité de la mauvaise lecture de Franziska Kett pour solliciter Stina Johannes au sol pour la première fois de la soirée (21e). Marie-Antoinette Katoto a cru fêter sa 60e sélection par un but, mais sa volée victorieuse a été annulée pour un hors-jeu (34e). Une réaction intéressante, mais pas encore suffisante.

Bühl donne des ailes

Les Allemandes sont restées les plus dangereuses en deuxième période. Parfaitement servie par Bühl, Anyomi a gâché une occasion en or en envoyant le ballon au-dessus (57e). Nusken a aussi fait frémir l’équipe de France en plaçant une reprise acrobatique au ras du poteau (66e), puis en butant sur Peyraud-Magnin (69e). Les Bleues auraient pu réaliser le hold-up grâce à Diani, qui s’est retrouvée seule à cinq mètres de la cage, mais Johannes s’est interposée magistralement (73e). Un tournant puisque dans la foulée, Klara Bühl a puni les Françaises d’une frappe du droit aux vingt mètres, profitant du manque d’agressivité adverse (1-0, 79e).

Une mauvaise habitude pour les Bleue, dont les filets avaient déjà tremblé lors des chacun de leurs cinq derniers matchs. La Merkur Spiel-Arena avait souri aux Bleus à l’été 2024, moins aux Bleues ce soir. Quoique, elles pourront s’estimer heureuses de ne perdre que d’un but, en témoigne encore la sortie déterminante de PPM alors que Brand avait échappé à la défense (84e). L’équipe de France reste en vie avant la deuxième manche, et elle le doit en grande partie à sa gardienne.

Allemagne (4-3-3) : Johannes – Gwinn (Cerci, 60e), Hendrich, Kuver, Kett – Senss, Nusken (Lohmann, 80e), Wamser – Buhl (Zicai, 80e), Anyomi (Schuller, 60e), Brand. Sélectionneur : Christian Wück.

France (4-3-3) : Peyraud-Magnin – Bacha, De Almeida (Samoura, 86e), Sombath, Lakrar – Jean-François, Baltimore (Mateo, 71e), Geyoro – Diani (Gago, 86e), Katoto (Malard, 71e), Cascarino. Sélectionneur : Laurent Bonadei.

