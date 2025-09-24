S’abonner au mag
Le stade sera plein à Caen pour France-Allemagne

Tous à Caen.

La nouvelle est tombée ce mercredi après-midi, les 18 000 billets pour la demi-finale retour de Ligue des nations féminine entre la France et l’Allemagne, prévue le 28 octobre au stade Michel-d’Ornano de Caen, se sont arrachés en un temps record.

Une revanche à prendre

Plus d’un mois avant la rencontre, le public français a déjà pris place, prêt à soutenir les Bleues de Laurent Bonadei, qui pourront compter sur leur public pour ce match que les autres pourront suivre en direct sur W9 à 21 heures.

Cette demi-finale a un goût particulier pour les Tricolores. Après avoir été éliminées par l’Allemagne en quarts de finale de l’Euro l’été dernier (1-1, 5-6 aux tirs au but), les Bleues auront à cœur de prendre leur revanche. Le match aller se tiendra le vendredi 24 octobre à Düsseldorf, quatre jours plus tôt.

La suite du programme, ce sera une finale ou un match pour la troisième place qui se joueront en aller-retour les 28 novembre et 2 décembre. À noter que l’autre demie opposera l’Espagne à la Suède.

Ne pas aller aux tirs au but, ne pas aller aux tirs au but, ne pas aller aux tirs au but.

Laurent Bonadei, du changement pour rien ?

