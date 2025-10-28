Revivez : France - Allemagne (2-2)

SALUT LES GARNEMENTS DU FOOT ! Le plaid est rangé, le maillot est prêt ! Ce soir, au stade Michel d’Ornano de Caen, nos Bleues affrontent l’Allemagne pour la demi-finale retour de la Ligue des Nations. Oui, l’aller s’est soldé par un 1-0 difficile, mais ce soir, il n’y a qu’une seule règle : tout donner pour renverser la situation. La Mannschaft est solide, mais nos Bleues ont tout un peuple derrière elles.