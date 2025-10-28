Revivez : France - Allemagne (2-2)

- Ligue des nations
ET C’EST TERMINÉ ! L’Équipe de France aura tenu tête de belle manière face à l’Allemagne. Score final 2-2, mais 2-3 sur le cumul des deux matchs. Merci d’avoir suivi ce live So Foot. Beaucoup de frustration, plus d’occasions, plus de frissons, mais un réalisme glacial des Allemandes. Elles rejoignent l’Espagne en finale. Bonne soirée à tous et, bien sûr, AU REVOIR !
Corner pour les BLEUES ! ATTENTION AUX CONTRES, MESDAMES. Et il faut tirer au but, les contres favorables sont possibles.
C’est le premier temps faible du match, mais je me dois de glisser un mot pour le speaker, qui réalise lui une performance impressionnante.
Bon, la cuisse de Pauline tient le coup vu le dégagement qu’elle vient de lâcher. C’est bien la seule bonne nouvelle.
Klara Bühl est un véritable cauchemar. Elle vole le ballon au pied. Bonne défense française tout de même.
🔀 Double changement pour la France. Naomie Feller remplace Naomie Feller et Thiniba Samoura remplace Almeida.
DIANI QUI BUTE À SON TOUR SUR JOHANNES ! Il faut arrêter de tirer sur la gardienne, les filles. Croisez-moi ça ! Les Allemandes sont cliniques et tueuses. Le match se joue là.
Bel appel de Clara Mateo, qui loupe son contrôle et son centre. C’est malheureux, mais certaines erreurs techniques nous plombent complètement en seconde période.
🔀 Double changement pour l’Allemagne : Lea Schüller remplace Nicole Anyomi, la buteuse, et Sydney Lohmann remplace Elisa Senß.
Selma Bacha et Pauline Peyraud-Magnin jouent avec le feu. Ce lob de Selina Cerci finit sur la barre. La France est au bord de la rupture.
Clara Mateo, trop altruiste, manque la réduction de l’écart. Heureusement, si l’on peut dire, il y avait une position de hors-jeu de la Parisienne.
Y A PAS FAUTE LAAAAA ! Peut-être que si, mais on est chauvin. 20 minutes pour renverser ce match. ALLEZ LES BLEUES !
MIRACLE ! Klara Bühl est signalée en position de hors-jeu, le score reste à 2-1. Ça part de là ! Le stade exulte, c’est reparti !
Et de trois ! Magnifique travail de Klara Bühl, qui fait danser Almeida dans cette deuxième mi-temps. Et c’est un doublé pour Anyomi, qui enchaîne un magnifique crochet et une frappe petit filet. Peyraud-Magnin n’a pas la main ferme et voit ce ballon finir au fond. Terrible pour nos Françaises.
Pauline Peyraud-Magnin semble touchée à la cuisse mais reste pour l’instant sur le terrain. L’inquiétude s’installe sur le banc français.
🔀 Changement pour la France : Kadidiatou Diani remplace Delphine Cascarino, pas fan du choix de la sortante. Entrée en jeu de Clara Mateo et sortie de la buteuse Melvine Malard.
Les efforts sont de retour côté français, les changements vont nous redynamiser tout ça !
Quelle occasion de Grace Geyoro, qui conclut un magnifique mouvement collectif sur le côté gauche ! La frappe de la milieu française passe largement au-dessus, totalement déséquilibrée.
🔀 Changement pour Allemagne féminines. Selina Cerci remplace Franziska Kett. Du poste pour poste. Sortie également de Camilla Küver et entrée de Kathrin Hendrich.
Les Françaises n’y arrivent plus dans ce début de deuxième acte. La fluidité n’est plus celle de la première mi-temps. Il faut se ressaisir, mesdames !
Je suis vraiment un chat noir. Deux fois je dis que les Allemandes accélèrent et dans la foulée, c’est but. J’arrête de commenter leur offensive, j’ai compris.
⚽ But de Klara Bühl pour l’Allemagne féminine ! Bühl fait danser De Almeida sur son côté gauche. L’Allemagne prend les devants grâce à son ailière, déjà 30 buts en sélections. Le cauchemar français, cette Klara !
Belle projection allemande dans ce début de deuxième période. Et oui, elles aussi veulent sécuriser leur place en finale. Sur les transitions, elles nous font très mal depuis le début du match.
Le public est vraiment chaud ce soir. Il arrive à faire paniquer la gardienne allemande : dégagement en touche ! Notre douzième femme est là.
Je viens de voir que Cameron Norrie vient d'éliminer Carlos Alcaraz du Rolex Paris Matser. C'est la soirée des merveilles. J'y croit encore plus !!!!!
C’est reparti à Michel d’Ornano, le miracle est en route ! L’état d’esprit y est, il ne manque plus que de nouveaux buts.
C’est la mi-temps à Caen. Et si on peut dire une chose, c’est qu’on ne s’ennuie pas : pas un temps faible, des actions des deux côtés. Plus que 45 minutes (ou plus) pour aller chercher la qualification en finale ! 1-1
Grosse frappe du pied droit de Karchaoui, qui finit dans les gants de Johannes. Les Françaises tentent avec plus ou moins de réussite, mais la France domine largement.
Et deux minutes de temps additionnel. Et si… et si… corner pour les Bleues !
Cascarino qui enchaîne grand pont et grosse frappe lourde ! La gardienne allemande doit encore avoir mal aux mains. Sur la suite de l’action, les Françaises obtiennent un bon coup franc dans l’axe, faute provoquée par Selma Bacha, qui malheureusement ne se fera pas justice : le ballon passe largement au-dessus de la cage.
Olalala, non mesdames, on ne va pas se faire surprendre ! Anyomi n’était pas en position de hors-jeu, mais les Allemandes peuvent être opportunistes. Très beau retour d’Almeida sur ce centre de l’attaquante allemande.
BUTTTTTT… mais hors-jeu ! Encore un ballon en profondeur. Delphine Cascarino tente de freiner sa course, mais ce n’est pas assez. Mais le duo Cascarino–Karchaoui, c’est un poulet croustillant !
TCHAAAA ! Ce crochet de Melvine Malard… on va prendre des nouvelles de la joueuse allemande. Katoto n’est pas là touchée à la cuisse, mais Malard pose beaucoup de problèmes. Sa frappe passe juste à côté de la lucarne.
Quel mouvement collectif des Françaises ! Karchaoui lance parfaitement Malard, seule face au but, qui tire sur la gardienne allemande. Faut la mettre an fond celle là !
Bühl qui rentre sur son pied droit comme ça, ça ne me rappelle rien de bon. Tu arrêtes, Klara ! On veut notre finale.
Bien Pauline ! Belle parade sur ce centre allemand. La gardienne française est sereine malgré le peu de ballons à gérer. On continue comme ça !
🟨 Carton jaune pour Selma Bacha, la Lyonnaise proteste juste après. Attention aux coups de chaud, Selma, on a besoin de tout le monde ce soir !
LA HOOOOOOOOOOOOOLAAAAAAAAA ! On est sur le Philippe-Chatrier ou à Caen ? J’adore !
Petit cooling break.
DOMMAGE ! Sakina Karchaoui rate sa volée. L’appel de la Parisienne était délicieux, et la gardienne allemande avait raté sa sortie. Belle opportunité pour les Bleues, qui récupèrent le momentum après l’égalisation.
Je crois qu'on à un pass péage sur le côté gauche allemand. On passe à chaque fois, c’est un délire !
Bon Melvine, on arrête les hors-jeu ! T’as vu le match de Kyky ce dimanche ? Un but, c’est bien, les hors-jeu, c’est non. Et ne t’avise pas de nous rater un penalty, tu es prévenue ! (Pour qui je me prends… mdr)
Cascarino est en folie dans ce début de match. Elle envoie Malard dans la profondeur, malheureusement la Mancunienne est hors-jeu. Les Bleues enchaînent après l’égalisation.
⚽ Eh bien super ça, je suis visiblement un sorcier ! Égalisation des Allemandes sur un magnifique but de l’attaquante Nicole Anyomi, pleine lucarne. Superbe contrôle orienté à l’entrée de la surface, et Pauline Peyraud-Magnin ne peut que regarder cette frappe qui lèche la lucarne. 1-1.
Küver manque sa reprise sur un magnifique ballon de Bühl sur coup franc. Les Allemandes ne sont pas sonnées, les amis !
Geyoro patronne au milieu dans ce début de match. Il va falloir poser un peu plus le ballon. C’est la fanfare en ce début de match des deux côtés !
Cascarino qui enchaîne techniquement, sombrero, accélération… On provoque, on est offensifs, la France régale ce soir !
Quel plaisir ! Je commente mon premier but sur un live So Foot, c’est l’émotion les amis. Merci d’être présents avec moi ce soir !
⚽ MAIS OUIIIIIII ! OUVERTURE DU SCORE DE MELVINE MALARD ! Magnifique centre de Bacha sur la tête de l’attaquante française. Le retard est déjà comblé, quelle entame des Bleues !
Première faute provoquée par Selma Bacha, les Françaises jouent haut dans ce début de match.
ET C’EST PARTI À CAEN ! TOUS DERRIÈRE LA FRANCE ! ON VA LA CHERCHER, CETTE FINALE, LES FILLES !
Félicitations à madame Grace Geyoro pour son entrée dans le club des 100 sélections chez les Tricolores ! Très beau maillot pour son retour en France après son départ à Londres.
Levez-vous, place aux hymnes les amis ! Et on n’oublie pas de crier dans son salon, on doit vous entendre !

Comme lors de l’édition 2024, la vainqueure affrontera la redoutable Espagne en finale, avec une Alexia Putellas encore décisive ce soir face à la Suède. Qui pourra les rejoindre ? Un début de réponse très peu de temps !
Pour les Allemandes, on prend les mêmes et on recommence. Notre marraine du match aller, Klara Bühl, est bien présente. Seul petit changement dans la défense : Janina Minge remplace l’expérimentée Kathrin Hendrich dans le onze.
twitter.com/DFB_Team_EN/status/1983251199131324538
SALUT LES GARNEMENTS DU FOOT ! Le plaid est rangé, le maillot est prêt ! Ce soir, au stade Michel d’Ornano de Caen, nos Bleues affrontent l’Allemagne pour la demi-finale retour de la Ligue des Nations. Oui, l’aller s’est soldé par un 1-0 difficile, mais ce soir, il n’y a qu’une seule règle : tout donner pour renverser la situation. La Mannschaft est solide, mais nos Bleues ont tout un peuple derrière elles.
