Des sangliers détruisent un terrain en Allemagne

Le folklore de la campagne.

Le week-end dernier, les joueurs amateurs du club du Hansa Wittstock ont eu une mauvaise surprise en découvrant l’état de leur pelouse. Le terrain principal du Stadion des Friedens a été transformé en champ de bataille… par une horde de sangliers, informe la chaîne allemande RBB 24. L’équipe première masculine a donc dû disputer son match sur un autre terrain.

Le bazar mis par les animaux va nécessiter une importante (et un peu longue) remise en état. La bonne nouvelle, c’est que la trêve hivernale pointe le bout de son nez et qu’elle dure jusqu’à la fin du mois de février pour le club amateur allemand, qui devrait pouvoir retrouver une pelouse toute propre cet hiver.

Encore un coup de Reno.

Clément Bresson : « Il y a autant d’artistes au foot qu’au théâtre »