S’abonner au mag
  • Allemagne

Des sangliers détruisent un terrain en Allemagne

CM
Des sangliers détruisent un terrain en Allemagne

Le folklore de la campagne.

Le week-end dernier, les joueurs amateurs du club du Hansa Wittstock ont eu une mauvaise surprise en découvrant l’état de leur pelouse. Le terrain principal du Stadion des Friedens a été transformé en champ de bataille… par une horde de sangliers, informe la chaîne allemande RBB 24. L’équipe première masculine a donc dû disputer son match sur un autre terrain.

Le bazar mis par les animaux va nécessiter une importante (et un peu longue) remise en état. La bonne nouvelle, c’est que la trêve hivernale pointe le bout de son nez et qu’elle dure jusqu’à la fin du mois de février pour le club amateur allemand, qui devrait pouvoir retrouver une pelouse toute propre cet hiver.

Encore un coup de Reno. 

Clément Bresson : « Il y a autant d’artistes au foot qu’au théâtre »

CM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Silence de mort
  • Michel Fourniret
Les grands récits de Society: Silence de mort

Les grands récits de Society: Silence de mort

Juges, avocats, psychologues, ils ont fait face au tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. Et n’en sont pas sortis indemnes. Ils racontent.

Les grands récits de Society: Silence de mort
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

21
Revivez Lyon - Go Ahead Eagles (2-1)
Revivez Lyon - Go Ahead Eagles (2-1)

Revivez Lyon - Go Ahead Eagles (2-1)

Revivez Lyon - Go Ahead Eagles (2-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!