Arne Slot met la balle dans le camp de Mohamed Salah

Le torchon brûle entre Mohamed Salah et Liverpool. Après avoir été mise sur le banc trois fois d’affilée, la légende des Reds est montée au créneau le week-end dernier. « J’ai l’impression que le club me trahit. On dirait que quelqu’un ne veut plus de moi. Je n’accepte pas cette situation », avait lâché l’ailier égyptien face à la presse. Cette déclaration lui a valu de très fortes remontrances dans les médias, ainsi qu’une mise à l’écart pour le match de Ligue des champions contre l’Inter.

Réunion décisive à venir

Présent en conférence de presse ce vendredi, à la veille de la réception de Brighton, Arne Slot a été sans filtre sur les évènements à venir : « Je vais avoir une conversation avec Mo Salah, et le résultat va déterminer à quoi ressembleront les choses demain, a annoncé le coach des Reds. La prochaine fois que je parlerai de lui, ce sera avec lui. »

🚨 Arne Slot replies on the Mo Salah situation.@BeanymanSports 🎥 pic.twitter.com/SpE2DiKtbj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 12, 2025

À partir du 15 décembre, le troisième meilleur buteur de l’histoire du club de la Mersey (250 buts) ira rejoindre sa sélection pour la Coupe d’Afrique des nations. C’est donc la dernière chance pour tous les partis de se rabibocher avant le mercato d’hiver, où le joueur pourrait s’en aller alors que l’Arabie saoudite continue de lui faire les yeux doux.

Un triplé face à Brighton pour enterrer la hache de guerre ?

