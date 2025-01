Le retour de la rumeur Arabie saoudite pour Mohamed Salah

Un coup il reste, un coup il part, un coup on ne sait pas trop.

Mohamed Salah va-t-il quitter Liverpool en fin de saison ? L’attaquant réalise une saison remarquable sous le maillot des Reds, étant actuellement le meilleur buteur et le meilleur passeur de Premier League (18 pions, 13 offrandes), mais les dirigeants liverpuldiens n’ont pas encore fait une proposition à la hauteur des attentes de l’Égyptien, dont le bail prendra fin en juin prochain.

Le montage photo d’un conseiller du prince Ben Salmane

Il n’en fallait pas plus pour voir la rumeur Arabie saoudite faire son grand retour dans les médias. Les premières prises de contact entre Salah et le Fonds public d’investissement de la monarchie du Proche-Orient (PIF), gestionnaire économique des plus grosses écuries de la Saudi Pro League, remontent déjà à 2023. Le club d’Al-Hilal ne lâche pas le morceau, selon L’Equipe, qui assure que les dirigeants saoudiens ont renoué le contact avec l’entourage de la star, avec la ferme intention de surpasser la concurrence, dont ferait partie le PSG.

The Sun rapporte les conditions de cette négociation. Le club saoudien aurait soumis à Salah une offre de 65 millions de livres pour seulement deux saisons en terre pétrolière. Même si l’offre est incommensurable, le pressing saoudien pour tenter de signer l’ailier relève aussi du monde politique ! En effet, l’une des personnalités les plus puissantes du Golfe, Turki Alalshikh, proche du prince ben Salmane et président de l’Autorité générale du divertissement de l’État s’en est mêlé. Sur Facebook, l’homme d’affaires a posté ce mardi un photo-montage de Salah portant le maillot d’Al-Hilal, comme si la signature était déjà actée.

Et la marmotte…

