Cristiano Ronaldo entre un peu plus dans l’histoire

Joueur millénaire.

Si le football de club en Asie a officiellement repris mardi dernier, Al-Nassr faisait sa rentrée ce mercredi. En court déplacement à Al Feiha, également pensionnaire du championnat saoudien, pour le compte des huitièmes de finale allers de la Ligue des champions, les Jaunes se sont ainsi imposés aux forceps (0-1). Et l’unique buteur de la partie se nomme bien évidemment Cristiano Ronaldo, venu conclure la belle remise signée Marcelo Brozović, d’une astucieuse volée de l’extérieur du droit.

Une réalisation importante en vue du retour, mais une soirée également marquante pour le Portugais sur le plan personnel. CR7 disputait en effet son 1000e match en carrière, et prolongeait son improbable série de buts, lui qui a désormais marqué à chacune de ses années civiles comme footballeur professionnel, soit depuis 2002.

That's how you break the deadlock 🔥

A slick combination by Al Nassr culminated with a Ronaldo finish to open the scoring 👏#ACL | #FYHvNSR pic.twitter.com/dbgXuAHwNb

— #ACL (@TheAFCCL) February 14, 2024