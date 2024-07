Santos invite Lamine Yamal au Brésil

En attendant le retour du Ney.

Actuellement au repos après avoir eu son brevet et gagné l’Euro avec l’Espagne, Lamine Yamal affiche ses vacances sur les réseaux sociaux, vacances qui devraient même être prolongées. Le hit de l’été, qui a marqué le plus beau but de la compétition, bénéficie d’un (gros) coup de projecteur depuis son titre avec la Roja, le rendant très populaire médiatiquement. Le jeune prodige de Rocafonda a posté ce week-end une photo de lui portant le maillot iconique de Neymar à Santos, ce qui n’a pas laissé le club brésilien indifférent. Celui-ci s’est empressé d’inviter le joueur catalan dans l’État de São Paulo, avec un tweet en forme de clin d’œil : « Cette tunique est très historique, Yamal. On va t’offrir le nouveau Manteau Sacré (surnom du maillot de Santos, ndlr). Si tu préfères, tu peux venir le chercher à Vila Belmiro et en profiter pour visiter le temple sacré du football mondial pendant tes vacances. »

Esta camisa es mismo historica, Yamal. Vamos a regalarte con el nuevo Manto Sagrado. Si tu prefieres, puedes venir tomarlo en la Vila Belmiro y aprovechar para conocer el Templo Sagrado del fútbol mundial durante tus vacaciones. Saludos en blanco y niegro, Niño de la Vila!… pic.twitter.com/P9el7Yw3bn — Santos FC (@SantosFC) July 21, 2024

Avant de rejoindre le FC Barcelone en 2013, Neymar s’était révélé aux yeux du monde entier par ses prestations à Santos, notamment en remportant le prix Puskás 2011 avec son but légendaire contre Flamengo. Yamal, à qui il reste encore deux semaines repos, n’a pas encore répondu à l’invitation.

Un petit voyage sur les terres de Pelé après lui avoir piqué quelques records, ça serait la moindre des choses.

