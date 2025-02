Neymar gagne encore avec Santos

Home sweet home.

La bonne forme continue pour le Santos de Neymar, qui s’est offert une deuxième victoire consécutive ce mercredi soir, à domicile face à Noroeste, pour le compte de la 11e journée du championnat de São Paulo. Un succès qui permet aux Alvinegro de remonter à la septième place, et qui montre le retour en puissance de la star brésilienne sur les terrains de foot.

Proche de son nombre de minutes avec Al-Hilal

Neymar n’a pas marqué, mais il a de nouveau disputé une bonne partie de la rencontre, avec 68 minutes jouées ce mercredi. Encore peu décisif avec Santos (un but et une passe dé en cinq matchs), l’ancien Parisien continue tout de même de régaler son public, avec un nouveau sombrero réalisé sur un adversaire, agrémenté d’une feinte de la tête. Olé.

Contrairement à ce qu’on peut lire ailleurs, Neymar n’a pas dépassé en deux semaines son nombre de minutes jouées avec Al-Hilal en un an et demi. Mais il s’en approche. Depuis son retour à Santos, l’attaquant de 33 ans a joué 342 minutes en l’espace de deux semaines, contre 428 en une saison et demie avec la formation saoudienne. Il manque donc 86 minutes à Neymar pour égaler son temps de jeu avec son ancien club.

Ce sera peut-être le cas dimanche, lors de la dernière journée du championnat pauliste contre l’Inter de Limeira.

L’entraîneur de Santos met Neymar au même niveau que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo