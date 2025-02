L’entraîneur de Santos met Neymar au même niveau que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

Pour être sûr de ne pas se le mettre à dos.

Interrogé après la victoire des siens contre Água Santa (3-1), l’entraîneur de Santos Pedro Caixinha s’est montré très élogieux envers son capitaine Neymar, auteur de son premier but et d’une passe décisive depuis son retour à Santos. Et autant dire que l’entraîneur portugais ne fait pas dans la demi mesure.

Vu à l’entraînement

« À l’entraînement, Neymar, comme Guilherme ou (Yeferson) Soteldo, est resté longtemps après, pendant un long moment, pour s’exercer aux penaltys et faire ses gammes. Cela me rappelle de grands joueurs comme Messi, Cristiano Ronaldo ou Neymar lui-même », estime Caixinha sur la chaîne du club pauliste.

Au niveau de la carrière, difficile de trouver le moindre argument mettant Neymar au même niveau des deux géants du football mondial des années 2000. C’est pourtant plus simple pour Caixinha, qui par cette déclaration tente très certainement d’assurer ses arrières et d’éviter de s’attirer les foudres de sa star brésilienne.

Difficile, la gestion d’une star dans une petite équipe.

Neymar marque enfin et gagne pour la première fois depuis son retour à Santos