Neymar finit sur une bonne note

Le ménisque a tenu.

Au bord du gouffre il y a quelques semaines, Santos termine l’année en beauté. Neymar et sa bande ont dominé Cruzeiro ce dimanche lors de la dernière journée du championnat (3-0). Une fois n’est pas coutume, le Ney a laissé la lumière à ses coéquipiers, et notamment à Thaciano, auteur d’un doublé en première période. Il est tout de même reparti chez lui avec un trophée pour ses 150 buts sous le maillot du club.

Santos achève le championnat avec quatre points d’avance sur la zone rouge, et un joli bonus grâce à sa 12e place : un ticket pour la Copa Sudamericana. Une compétition que les Alvinegros n’ont jamais remportée, et où ils pourront croiser le São Paulo FC, les Corinthians ou encore River Plate.

Neymar a probablement l’intention de jouer autre chose que le maintien en 2026.

