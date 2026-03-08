L’ancienne cuisinière de Neymar nie avoir porté plainte contre lui

Il n’est plus dans la sauce ? Alors que ce vendredi, le média brésilien Metrópoles écrivait que l’ancienne cuisinière personnelle de Neymar avait porté plainte contre lui pour conditions de travail abusives, celle-ci a réagi dans la foulée dans un communiqué publié sur son compte Instagram.

Usurpation d’identité ?

Marcela Lermy Mingorance, c’est son nom, affirme qu’elle n’a jamais intenté la moindre action en justice contre l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain « ni contre aucune personne physique ou morale qui lui est liée ». Selon celle qui travaillait à son service « de 2013 à 2018 », leur « relation professionnelle » était au contraire « fondée sur le respect, l’éthique et la transparence ». Rien que ça.

Selon elle, la polémique proviendrait d’une utilisation abusive de son nom par un « un profil sur la plateforme Instagram, identifié comme Marcos dos Anjos ». Mme Lermy estime que « la diffamation et la diffusion de fausses informations » constituent « une violation grave de [s]on honneur et de [s]a réputation ». En réaffirmant son « attachement à la vérité », elle conclut en précisant que « les mesures légales appropriées ont déjà été prises en vue du retrait immédiat des contenus [incriminés], de l’identification des responsables de la publication et du partage de ces fausses informations, ainsi que de la poursuite judiciaire des personnes ayant causé le préjudice ».

Une question reste en suspens : à qui profiterait un tel canular ?

