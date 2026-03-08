S’abonner au mag
  • Mexique
  • Tigres

A 40 ans, André-Pierre Gignac offre la victoire aux Tigres dans le derby de Monterrey

JD
6 Réactions
A 40 ans, André-Pierre Gignac offre la victoire aux Tigres dans le derby de Monterrey

Physiquement au-dessus de Manuel Neuer au même âge, qui l’eut cru ? A 40 ans, André-Pierre Gignac n’est plus un titulaire indiscutable au sein de l’effectif des Tigres, n’empêche que le Marseillais sait toujours se montrer particulièrement décisif dans les moments qui comptent. La preuve dans la nuit de ce dimanche, où il disputait ce qui pourrait être le tout dernier derby de Monterrey de sa carrière.

Entrée gagnante

Monté au jeu à la 80e minute d’un Clasico particulièrement fermé, Gignac a délivré La U à la toute fin du temps additionnel en inscrivant le seul but de la rencontre d’une frappe aux six mètres qui termine dans le petit filet opposé. C’est la 190e réalisation du Français en championnat du Mexique et sa première depuis le 26 octobre dernier.

Ce but salvateur permet aux Tigres de remonter à la sixième place du classement du tournoi de clôture, tandis que le rival reste aux portes du Top 8, qualificatif pour la phase finale du championnat. Le 1er février dernier, Gignac avait refait parler de lui pour un fait d’armes beaucoup moins saillant puisqu’il avait reçu son premier carton rouge en 22 ans de carrière.

Mais où ira-t-il donc prouver qu’il en a encore sous la pédale la saison prochaine ?

Depuis la tribune VIP, Nahuel Guzmán pointe un laser sur le gardien adverse

JD

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

01
Revivez Toulouse - Marseille (0-1)
Revivez Toulouse - Marseille (0-1)

Revivez Toulouse - Marseille (0-1)

Revivez Toulouse - Marseille (0-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.