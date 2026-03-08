A 40 ans, André-Pierre Gignac offre la victoire aux Tigres dans le derby de Monterrey

Physiquement au-dessus de Manuel Neuer au même âge, qui l’eut cru ? A 40 ans, André-Pierre Gignac n’est plus un titulaire indiscutable au sein de l’effectif des Tigres, n’empêche que le Marseillais sait toujours se montrer particulièrement décisif dans les moments qui comptent. La preuve dans la nuit de ce dimanche, où il disputait ce qui pourrait être le tout dernier derby de Monterrey de sa carrière.

Entrée gagnante

Monté au jeu à la 80e minute d’un Clasico particulièrement fermé, Gignac a délivré La U à la toute fin du temps additionnel en inscrivant le seul but de la rencontre d’une frappe aux six mètres qui termine dans le petit filet opposé. C’est la 190e réalisation du Français en championnat du Mexique et sa première depuis le 26 octobre dernier.

¡Y nunca mejor dicho, 'El Volcán' hizo erupción con este gol del histórico número 10 de los @TigresOficial! 🐯🌋 André-Pierre Gignac dándole el triunfo a 'La U' en el Clásico Regio del #ConMéxicoC26... ¡Ya son 190 GOLES del francés en nuestra liga! 🇫🇷#J10 | #TIGMTY pic.twitter.com/UeQnUALj68 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 8, 2026

Ce but salvateur permet aux Tigres de remonter à la sixième place du classement du tournoi de clôture, tandis que le rival reste aux portes du Top 8, qualificatif pour la phase finale du championnat. Le 1er février dernier, Gignac avait refait parler de lui pour un fait d’armes beaucoup moins saillant puisqu’il avait reçu son premier carton rouge en 22 ans de carrière.

Mais où ira-t-il donc prouver qu’il en a encore sous la pédale la saison prochaine ?

Depuis la tribune VIP, Nahuel Guzmán pointe un laser sur le gardien adverse