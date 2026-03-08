Le speaker du FC Cologne pète un câble au micro en plein match

C’est rien, c’est les émotions. Malgré l’amitié qui unit les supporters des deux clubs, il y avait de l’eau dans le gaz ce samedi soir entre le FC Cologne et le Borussia Dortmund. Les visiteurs se sont finalement imposé (1-2) dans le Topspiel et laissent le Effzeh toujours sous la menace d’une relégation. Et ça, le speaker du stade de Müngersdorf a eu du mal à l’encaisser.

« Dégueulasse ! »

Michael Trippel, 71 ans, est pourtant un homme d’expérience. Il anime en effet les rencontres de son club de cœur depuis 1999, ce qui signifie qu’il a connu les trois derniers boucs qui le représentent. Mais face à Dortmund, il a laissé échapper sa colère en direct et au micro à deux reprises.

D’abord lors de l’expulsion de Jahmai Simpson-Pusey. Au moment d’annoncer son carton rouge reçu pendant le temps additionnel de la première période, le speaker n’a pu s’empêcher de lâcher un « Pfouah ! Dégueulasse ! » qui venait des tripes. Puis, après le coup de sifflet de final, il s’est fendu d’une analyse (très) à chaud pour faire éclater sa frustration : « Je vais probablement m’attirer des emmerdes, mais je dois le dire quand même : à la 95e minute, il y a eu une faute de main évidente d’un joueur de Dortmund [Yan Couto, NDLR] dans la surface de réparation et personne n’a eu l’idée d’aller la vérifier. »

Enquête interne

L’ennui, c’est que cette sortie tombe sous le coup de l’article 43, alinéa du règlement de l’UEFA sur la sûreté et la sécurité. Celui-ci dispose que « les annonces faites par le système de haut-parleurs doivent avoir un caractère strictement neutre. Le système de haut-parleurs ne doit pas être utilisé pour la diffusion de messages politiques ; pour encourager l’équipe recevante ; pour une forme quelconque de discrimination contre l’équipe visiteuse. »

Le directeur sportif du FC Cologne Thomas Kessler a immédiatement réagi pour mettre les choses au clair : « Ce qui s’est passé ne me plaît pas. Il n’est pas correct qu’un speaker exprime ses émotions au micro lors d’un match de Bundesliga. Nous en reparlerons après coup ».

S’il est sanctionné, Michael Trippel se verra-t-il comme un bouc émissaire ?

