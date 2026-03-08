S’abonner au mag
La police anglaise enquête après des insultes antisémites dans un tournoi de foot scolaire

« Sales Juifs ! Sales sionistes ! Retournez dans les chambres à gaz ! » Voilà le genre d’insultes qu’ont subies jeudi dernier les joueurs de l’équipe de la Jewish Free School (JFS), un établissement scolaire situé dans le nord de Londres et qui affrontait la Thorpe St Andrew School, basée près de Norwich, à l’occasion d’un tournoi U15. Les faits ont été rapportés par l’organisation Campaign Against Antisemitism.

Plusieurs enquêtes en cours

« Les garçons étaient bouleversés en rentrant chez eux. Ils étaient tristes, blessés et en colère. Certains étaient sous le choc. D’autres avaient honte d’être juifs », témoigne la mère d’un élève auprès de The Athletic, précisant que c’était la première fois que la JFS atteignait le stade des quarts de finale de cette compétition nationale qui rassemble 663 équipes. Ce qui aurait dû être une fête a finalement été gâché.

La BBC rapporte que la police du comté de Norfolk mène une enquête après avoir reçu plusieurs signalements pour « crimes haineux ». Quant à la direction de Thorpe St Andrew School, elle s’est déclarée « profondément préoccupée par les propos rapportés » qui sont « totalement inacceptables » et vont « à l’encontre de la culture et des valeurs de l’école ». Elle jure prendre l’affaire « extrêmement au sérieux » et annonce avoir entamé ses propres investigations pour retrouver les coupables.

Une troisième enquête a également été lancée par la Fédération anglaise de football scolaire.

