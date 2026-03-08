S’abonner au mag
Un ancien entraîneur de Ligue 1 débarque à l'Ajax

La solution à tous les problèmes ? Battue par Groningen ce samedi et en pleine crise, l’Ajax a démis Fred Grim de ses fonctions d’entraîneur principal. Nommé début novembre pour remplacer John Heitinga, ce dernier reprend son rôle au sein de l’académie du club. Il est remplacé par l’entraîneur de l’équipe réserve, un certain Óscar García. Passé par Saint-Étienne (en 2017) puis Reims (2021-2022), l’Espagnol avait été débarqué à Amsterdam le mois dernier après une expérience au Mexique.

« Fred (Grim) et moi avons discuté aujourd’hui de ce qui est le mieux pour le club. Nous avons convenu qu’il fallait changer quelque chose, a ainsi détaillé le directeur technique Jordi Cruyff sur le site du club. Il a pris les rênes pendant une période difficile et a fait tout son possible. Nous lui en sommes reconnaissants. Óscar terminera la saison. Les prochains mois sont cruciaux pour le club. Il nous reste huit matches à jouer et nous devons tous les gagner ensemble. » Relégués à la cinquième place d’Eredivisie, les Lanciers vont en effet devoir redresser la barre s’ils veulent espérer disputer la Ligue des champions la saison prochaine.

Et faire trembler le Real Madrid et toute l’Europe ?

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

