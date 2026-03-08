Un ancien entraîneur de Ligue 1 débarque à l'Ajax

La solution à tous les problèmes ? Battue par Groningen ce samedi et en pleine crise, l’Ajax a démis Fred Grim de ses fonctions d’entraîneur principal. Nommé début novembre pour remplacer John Heitinga, ce dernier reprend son rôle au sein de l’académie du club. Il est remplacé par l’entraîneur de l’équipe réserve, un certain Óscar García. Passé par Saint-Étienne (en 2017) puis Reims (2021-2022), l’Espagnol avait été débarqué à Amsterdam le mois dernier après une expérience au Mexique.

Oscar García will take over Fred Grim’s duties. The head coach of Jong Ajax will, with immediate effect, take charge of Ajax’s first team. Grim will return to his role within the Ajax academy. — AFC Ajax (@AFCAjax) March 8, 2026

« Fred (Grim) et moi avons discuté aujourd’hui de ce qui est le mieux pour le club. Nous avons convenu qu’il fallait changer quelque chose, a ainsi détaillé le directeur technique Jordi Cruyff sur le site du club. Il a pris les rênes pendant une période difficile et a fait tout son possible. Nous lui en sommes reconnaissants. Óscar terminera la saison. Les prochains mois sont cruciaux pour le club. Il nous reste huit matches à jouer et nous devons tous les gagner ensemble. » Relégués à la cinquième place d’Eredivisie, les Lanciers vont en effet devoir redresser la barre s’ils veulent espérer disputer la Ligue des champions la saison prochaine.

Et faire trembler le Real Madrid et toute l’Europe ?

