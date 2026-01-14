S’abonner au mag

Le fils de Zlatan dans les pas de son père

Le fils de Zlatan dans les pas de son père

Au nom du père. Maximilian Ibrahimović, qui n’est autre que le fils de Zlatan, s’est engagé en prêt du côté de l’Ajax Amsterdam jusqu’à la fin de la saison. Le club indique qu’il pourrait rejoindre définitivement les Ajacides en cas de levée de l’option d’achat.

À 19 ans, l’attaquant a déjà fait ses classes avec les équipes de jeunes de l’AC Milan, notamment avec la réserve Milan Futuro.

Le fils de Zlatan veut suivre son propre chemin

S’il marche dans les pas de son père, aujourd’hui conseiller à l’AC Milan, l’international U19 suédois a affirmé dans la vidéo de présentation du club vouloir suivre son propre chemin : « Je suis une personne et un joueur à part entière, et je veux écrire ma propre histoire. » Il se présente en tout cas comme comme un dribbleur, un fou d’attaque et un garçon qui ne s’intéresse qu’à la gagne.

Pour sortir les mêmes punchlines que le papa, il faudra attendre encore un peu.

Nkunku empêche Milan de perdre contre le 19e

  Récit
En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l'ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d'aventure.

