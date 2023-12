Zlatan Ibrahimović fait son troisième come-back à l’AC Milan

Une légende ne part jamais complètement.

Après deux passages à l’AC Milan en tant que joueur, Zlatan Ibrahimović revient chez les Rossoneri en tant que conseiller sportif et commercial de Gerry Cardinale, patron du fonds d’investissement RedBird, propriétaire du club. Le groupe américain l’a annoncé ce lundi dans un communiqué : « Son mandat comprendra le développement des joueurs et l’entraînement de haute performance, la promotion de la marque mondiale et des intérêts commerciaux de l’AC Milan, et le soutien de projets spéciaux d’importance stratégique, y compris le nouveau stade du club. »

Le défi proposé au Zlat’ est de taille. Nul doute que le Suédois parviendra à « insuffler la culture de la gagne » pour relancer son club de cœur, actuellement 3e de Serie A, avec 9 de points de retard sur le rival interiste, leader avec 38 points. « Mon amour pour les Rossoneri ne s’éteindra jamais et l’opportunité de faire partie du futur de cette manière est quelque chose dont je n’aurais pu que rêver », a déclaré l’intéressé, plein d’enthousiasme.

L’ancien joueur de 42 ans pourrait enfin remporter la Ligue des champions, seul trophée qu’il manque à son palmarès en club, mais pour cela, l’AC Milan devra vite se ressaisir et gagner dès cette semaine à Newcastle, espérant que le PSG ne gagne pas au Signal Iduna Park de Dortmund.

Après Tom, c’est Zlatan qui formera un célèbre duo avec Gerry.

