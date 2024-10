Álvaro Morata se confie sur sa dépression

AT le Vendredi 11 Octobre à 15:31 Article modifié le Vendredi 11 Octobre à 15:37

Un homme blessé.

Évoluer dans les plus grands clubs et remporter de nombreux trophées ne garantit pas d’être un homme heureux. Et ce n’est pas Álvaro Morata qui dira le contraire. Désormais épanoui à l’AC Milan, le buteur s’est confié sur la longue dépression traversée l’an dernier, lorsqu’il était encore un joueur de l’Atlético de Madrid.

« Je me demandais si je pourrais rejouer un match »

L’an dernier, l’attaquant avoue avoir difficilement encaissé les critiques des supporters madrilènes. « Chaque fois que je sortais, il y avait toujours un épisode, déplore-t-il pour la radio Cope. À un moment donné, les gens me disaient tellement de choses devant mes enfants, que j’avais honte d’être avec eux. » Plongé dans un profond mal-être, le champion d’Europe espagnol s’est même posé la question de savoir s’il était en capacité de refouler une pelouse : « Trois mois avant le championnat d’Europe, je me demandais si je pourrais rejouer un match. J’ai passé une très mauvaise période, j’ai explosé. »

L’une des causes de sa dépression ? « En Espagne, j’ai du mal à être heureux. Il n’y a aucun respect pour quoi que ce soit ni pour personne », pense le joueur formé au Real Madrid, qui révèle que « la meilleure chose à faire » était de quitter le pays.

Déjà, on mange mieux en Italie.

