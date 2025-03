L’équipe de France connaît son destin pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026

C’est le principal enseignement de la soirée.

Qualifiée aux tirs au but pour le dernier carré de la Ligue des nations, l’équipe de France ne commencera donc sa campagne qualificative pour la Coupe du monde 2026 qu’en septembre prochain. Ce sera au sein d’un groupe de seulement quatre équipes, avec l’Ukraine, l’Islande et l’Azerbaïdjan, avec un déplacement sur terrain neutre face aux Ukrainiens pour débuter et un voyage en Azerbaïdjan en guise de clôture le 16 novembre. Une poule dont il faudra terminer en tête pour valider directement son billet pour les États-Unis, le Mexique et le Canada dans un peu plus d’un an. Dans le cas contraire, la bande de Didier Deschamps disputerait les barrages en mars prochain, soit en tant que deuxième de groupe, soit parmi les quatre meilleures équipes de Ligue des nations non déjà qualifiées. Défaite par les Bleus, la Croatie hérite pour sa part d’un groupe à cinq composé du Monténégro, de la Tchéquie, des Îles Féroé et de Gibraltar.

Est-ce qu’on ne se serait pas compliqué la tâche, finalement ?

L'équipe de France défiera l'Espagne en demi-finale de la Ligue des nations