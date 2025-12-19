L’Euro 2025 ruisselle comme jamais sur les clubs féminins

Simple formule de politesse.

L’UEFA a distribué un montant record de 9 millions d’euros à 103 clubs européens dans le cadre de son programme d’avantages sociaux pour l’Euro féminin 2025, le double de ce qui avait été versé lors de l’édition précédente. Ces paiements récompensent les clubs d’élite et amateurs ayant fourni des joueuses sélectionnées pour le tournoi.

« Le tarif journalier s’élevait à 1 095 € par joueuse, ce qui garantissait un minimum de 21 900 € par joueuse pour les équipes éliminées après la phase de groupes » indique le communiqué de l’UEFA. Le fonds reflète également la croissance continue du football féminin et l’importance croissante de l’Euro féminin comme moteur de popularité et de professionnalisation.

Un engagement renforcé pour le football féminin

L’augmentation spectaculaire des paiements s’inscrit dans une dynamique plus large : la dotation globale du tournoi a augmenté de 156 %, avec une part garantie pour les joueuses, pour la première fois. Aleksander Čeferin, président de l’UEFA, a insisté sur l’investissement dans l’avenir du football féminin et le rôle vital des clubs.

Nadine Kessler, responsable du football féminin à l’UEFA, et Nasser al-Khelaïfi ont également salué la contribution des clubs à la formation des joueuses et au succès de la compétition, rappelant que ces initiatives renforcent la collaboration entre clubs et équipes nationales pour continuer à développer le sport à travers l’Europe.

