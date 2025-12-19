S’abonner au mag
  • Euro 2025

L’Euro 2025 ruisselle comme jamais sur les clubs féminins

SF
L’Euro 2025 ruisselle comme jamais sur les clubs féminins

Simple formule de politesse.

L’UEFA a distribué un montant record de 9 millions d’euros à 103 clubs européens dans le cadre de son programme d’avantages sociaux pour l’Euro féminin 2025, le double de ce qui avait été versé lors de l’édition précédente. Ces paiements récompensent les clubs d’élite et amateurs ayant fourni des joueuses sélectionnées pour le tournoi.

« Le tarif journalier s’élevait à 1 095 € par joueuse, ce qui garantissait un minimum de 21 900 € par joueuse pour les équipes éliminées après la phase de groupes » indique le communiqué de l’UEFA. Le fonds reflète également la croissance continue du football féminin et l’importance croissante de l’Euro féminin comme moteur de popularité et de professionnalisation.

Un engagement renforcé pour le football féminin

L’augmentation spectaculaire des paiements s’inscrit dans une dynamique plus large : la dotation globale du tournoi a augmenté de 156 %, avec une part garantie pour les joueuses, pour la première fois. Aleksander Čeferin, président de l’UEFA, a insisté sur l’investissement dans l’avenir du football féminin et le rôle vital des clubs.

Nadine Kessler, responsable du football féminin à l’UEFA, et Nasser al-Khelaïfi ont également salué la contribution des clubs à la formation des joueuses et au succès de la compétition, rappelant que ces initiatives renforcent la collaboration entre clubs et équipes nationales pour continuer à développer le sport à travers l’Europe.

Les 10 joueurs à suivre durant cette CAN

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
  • Procès Péchier
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

L’anesthésiste a été reconnu coupable de 30 empoisonnements de patients, dont 12 mortels, par la cour d’assises du Doubs, ce jeudi 18 décembre. Retrouvez notre grande enquête sur l'affaire.

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Safonov doit-il devenir le gardien titulaire du PSG devant Chevalier ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
100
60

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!