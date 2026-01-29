Où est le but qui manquait à l’OM pour se qualifier en barrage ?

Vingt-cinquième et premier éliminé de cette phase de ligue, l’OM dit au revoir à la C1 pour un petit but, qu’il soit encaissé ou non marqué. Et on peut faire toutes les analyses qu'on veut, c’est à cause d’une moins bonne différence de but que les Marseillais ont dû laisser leur place à Benfica (-2 pour les Portugais ; -3 pour les Phocéens). On a recensé la cinquantaine de situations qui auraient pu faire pencher la balance dans l’autre sens.

Real Madrid 2-1 Olympique de Marseille

26e : L’horizontale de Thibaut Courtois pour empêcher Timothy Weah d’inscrire un doublé.

28e : La position de fente basse de Geoffrey Kondogbia face à Rodrygo qui offre au Kyks la possibilité de saluer le soleil au point de penalty.

39e : Le duel de Pierre-Emerick Aubameyang bazardé à cause d’un appui qui se dérobe.

56e : La frappe de de PEA qui termine sur Courtois comme toi qui tape sur Barthez à la foire.

79e : Facundo Medina qui a le malheur d’avoir des bras au moment de tacler dans la surface et qui offre un nouveau péno à Mbappé, alors que l’OM évoluait à 11 contre 10 depuis plus de 10 minutes.

Olympique de Marseille 4-0 Ajax Amsterdam

9e : Steven Berghuis qui se met pile sur le chemin de la frappe de Mason Greenwood. Non mais…

49e : Le recule-frein de qualité de Lucas Rosa, coupant la passe d’Aubame vers Weah.

90e+2 : Vítězslav Jaroš qui se fait arrošer par Greenwood et le corner que l’arbitre ne laisse pas être joué en Vítězs.

Sporting CP 2-1 Olympique de Marseille

11e : Igor Paixão qui préfère taper dans le panneau publicitaire pour de la crypto plutôt que dans le petit filet (qu’il trouvera finalementtrois minutes plus tard).

16e : Pareil pour Greenwood mais dans un encart pour de la bière fade. Tous les mêmes ces Anglais.

28e : La petite motte de terre bien traitre dans la pelouse du José-Alvalade qui gêne Greenwood. On est sûr que Rolland Courbis n’avait pas aussi laissé une patte de lapin là-dessous ?

45e : Le cours d’acting mal maîtrisé par Emerson : pas de péno pour l’OM et une exclusion pour un deuxième carton jaune. Et oui, il est italo-brésilien, pas juste italo.

70e : Geny qui sort de sa lampe et exauce un vœu, celui de défier la loi du hors jeu.

86e : Benjamin Pavard touché par Alisson Santos comme un débutant à la balle au prisonnier et qui envoie la frappe en cage. La prochaine fois, on fera une tomate.

Olympique de Marseille 0-1 Atalanta

23e : Marco Carnesecchi qui fait ses présentations au Vélodrome sur une belle tentative d’Aubameyang.

32e : Pierre-Emile Højbjerg qui saucissonne le cadeau de Greenwood. Ce dernier n’avait dribblé que 4 joueurs, aussi.

75e : Greenwood qui se fait accrocher à 15 centimètres de la surface de réparation. On appelera ça la jurisprudence Emerson.

88e : Robinio Vaz qui attend le ballon dans la surface comme on attendrait un métro passé minuit.

89e : Toute l’équipe de l’OM qui va vérifier si Ederson a la trace du ballon sur sa manche plutôt que d’assurer le repli…

90e : En revanche, de l’autre côté la frappe de Lazar Samardžić est bien au fond, pas de doute.

90e+4 : Angel Gomes invente la frappe déroulée.

90e+7 : Marco Carnesecchi qui rappelle au Vélodrome qui il est sur la belle tentative de Greenwood. On avait compris la première fois.

Olympique de Marseille 2-1 Newcastle United

6e : Tonali, Gordon et Barnes qui font ce qu’ils veulent dans la surface. Ils se croient chez mémé ?

18e : PEA qui frappe sans angle sur Nick Pope. (Ah non aucune chance qu’elle rentre celle-là.)

19e : PEA qui tope sa demi-volée face à Nick Pope. (Oui, celle-là méritait quelque chose.)

33e : Paixão qui cherche encore ses appuis dans le coin de la surface.

39e : La tête d’Aubame qui part dans le mauvais sens, à cause du petit élastique dans les cheveux qui était sûrement mal mis.

40e : La coupole mal exécutée par Pierre Emerick lors de son contest de hip hop dans la surface.

56e : Le coup de pec’ de Pope pour rembarrer Greenwood. Amen.

90e+5 : Robinio Vaz part dans le fermé. Toujours plus utile que partir à la Roma cela dit.

Union saint-gilloise 2-3 Olympique de Marseille

5e : Anan Khalaili qui ouvre le bal des emmerdes en Belgique. Et dieu sait qu’il y en aura…

34e : Le slalom de Weah n’a rien à envier à ceux de Clément Noël et ce dernier pourra confirmer que c’est pas facile de marquer avec des skis aux pieds.

71e : Quelques centimètres en plus dans les doigts de Rulli, pour repousser pour de bon le centre qui a permis ensuite à Khalaili de claquer son doublé.

Olympique de Marseille 0-3 Liverpool

27e : La première (et dernière opportunité) d’Amine Gouiri de faire basculer un match dans cette campagne. Après sept matchs, quand même.

45e : SI RULLI AVAIT FOUTU UN PUTAIN DE CROCODILE SOUS CE FOUTU MUR !

52e : Et évidemment, de l’autre côté, quand c’est Mason qui tire, il y a un gardien sur la trajectoire ou un défenseur qui dévie. Comme de par hasard.

59e : Hamed Junior Traorè qui s’interdit de jouer en deux touches. C’est trop simple sinon.

72e : Le plaquage manqué de Paixão sur Frimpong et l’absence de grillage sous les jambes de Rulli, ça commence à faire beaucoup pour une seule équipe.

83e : Mohamed Salah qui… ah non, c’est bon.

90e+2 : Pierre-Emerick Aubameyang qui n’y croit plus face à Alisson. Bah oui, 2-0 ou 2-1 ça change quoi ?

90e+3 : Gakpo, ça fait 3-0.

Club Bruges 3-0 Olympique de Marseille

4e : Le bloc de volley, Rulli ne l’avait pas travaillé à l’entraînement. Et puis Diakhon, c’était pas un joueur de Reims ?

11e : Si le terrain à Bruges faisait 10 centimètres de moins, Alex Stanković ne pouvait pas redresser son centre. Et si le poteau était un poil plus large, la reprise de Romeo Vermant revient en jeu. C’est mathématique en fait.

16e : Il manquait juste un peu d’effet dans le coup franc de Greenwood, juré.

22e : Greenwood tombe sur le redoutable Simon Mignolet, épisode 1.

35e : Greenwood tombe sur le redoutable Simon Mignolet, épisode 2.

36e : Weah tombe sur le redoutable Simon Mignolet, le spin-off.

42e : Greenwood tombe sur le redoutable Simon Mignolet, épisode 3.

44e : Kondogbia tombe sur le redoutable Simon Mignolet, épisode 1. C’est donc une trilogie.

48e : Kondogbia tombe sur le redoutable Simon Mignolet, épisode 2… Ils n’ont plus d’idées les showrunners ou quoi ?

51e : Ah non, on change. Cette fois c’est Gouri qui tape dans le panneau Just Eat.

57e : Coaching gagnant ? Aubame tombe sur le redoutable Simon Mignolet. Faudrait revoir le casting des gardiens en fait.

60e : Paixão tombe sur Vous-savez-qui.

61e : Højbjerg ? Pas de jaloux, Mignolet est encore là.

77e : Greenwood tombe sur le redoutable Simon Mignolet, épisode 4. Rien de tel que les classiques.

79e : On ne pouvait pas partir sans un shot offert par le patron Stanković. 3-0.

90e : Et tout le temps additionnel où rien n’a été tenté pour tenter de sauver la fameuse différence de but.

PS : cet article serait 6 fois plus long sans les 736 arrêts décisifs de Geronimo Rulli, 2 fois plus long si les hors jeu n’étaient pas jugés au microscope et inexistant si l’OM avait juste gratté un point de plus.

L’OM va payer très cher sa défaite à Bruges