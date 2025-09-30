L’OM dynamite l’Ajax

Deux semaines après sa défaite frustrante à Madrid, l’OM s’est remis sur les bons rails mardi soir face à l’Ajax. Pas n’importe comment, en montrant un visage conquérant et séduisant (4-0). Exactement la soirée que le peuple marseillais attendait pour le retour de la Ligue des champions au Vélodrome.

Marseille 4-0 Ajax

Buts : Paixão (6e, 13e), Greenwood (26e), Aubameyang (52e)

Trois ans que le Vélodrome attendait ça. Une démonstration de force. Une équipe de tueurs à gages. Des joueurs qui, comme Jules Zvunka, immortalisé face à Johan Cruyff par le virage sud, mettent le pied là où il faut. Et l’Olympique de Marseille a retrouvé le savoureux goût d’une victoire en Ligue des champions à la maison, d’une manière qui restera dans les annales. Le commando de Roberto De Zerbi a tenu toutes ses promesses face à un triste Ajax, loin de l’époque où il soulevait quatre coupes aux grandes oreilles (4-0). Le Vél’ a pu fêter les premiers buts de sa très chère recrue Igor Paixão, auteur d’un doublé plein de personnalité. Cerise sur le gâteau : tous les joueurs offensifs ont pu marquer. Après Paris et Strasbourg, l’OM aligne un troisième succès. Et si le train était lancé ?

Do Brasil

Il n’a fallu que cinq minutes au Vélodrome, encore bouillant de la victoire contre le PSG huit jours plus tôt, pour faire trembler le sonomètre. Tout est parti de Nayef Aguerd, 10/10 aux deux yeux, qui a fracassé les lignes adverses d’une passe magistrale vers Pierre-Emerick Aubameyang au cœur du jeu. La Panthère a pris le relais en glissant une magnifique déviation dans la course d’Igor Paixão, qui a tranquillement ajusté Vítězslav Jaroš au sol : banco (1-0, 6e). Le verrou psychologique a sauté, alors le Brésilien a enchaîné d’une frappe inspirée aux 20 mètres, en cherchant à nouveau la droite du gardien : bingo (2-0, 13e).

IGOR PAIXAO MET LE FEU AU VÉLODROME APRÈS 6 MINUTES 🔥🔥🔥 Premier but avec l'OM pour le Brésilien et c'est en Ligue des champions 🤩#OMAJA | #UCL pic.twitter.com/pT6ihHAYJB — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 30, 2025

Le troisième but aurait pu suivre, mais Aguerd a manqué de clairvoyance, une fois n’est pas coutume, en gardant le ballon, alors qu’Aubameyang pouvait partir seul au but (22e). Ce n’était que partie remise : au bord de l’AVC, Steven Berghuis a offert le ballon à PEA à 20 mètres de la cage. Le playmaker gabonais, qui n’en demandait pas tant, a ajusté une passe aux petits oignons dans l’intervalle pour Mason Greenwood, lequel a contrôlé et immédiatement trompé Jaros du plat du pied (3-0, 26e). À l’autre bout du terrain, Geronimo Rulli a pu admirer le spectacle. L’ange gardien olympien n’a essuyé aucun tir de la part du troisième de l’Eredivisie. Tout juste a-t-il dû lever les bras pour capter le centre de Kenneth Taylor (25e) et le coup franc mal botté par Oscar Gloukh (42e). En plein cauchemar, l’Ajax a aussi perdu Youri Regeer sur blessure (23e). Au moins un point sur lequel les Lanciers ont rivalisé avec l’OM, puisque Facundo Medina a dû sortir dès la 36e, touché à la cheville.

Demain dès l’Aub…

Privé de son buteur maison Wout Weghorst et de Kasper Dolberg (et de ses supporters), John Heitinga a lancé Oliver Edvardsen à la pause pour pimenter le deuxième acte. Un choix presque gagnant, puisque le Norvégien a intercepté une passe de Rulli et tenté le lob, pas assez bien touché pour passer au-dessus du gardien marseillais (48e). Sans pitié, l’OM a immédiatement rappelé qui commandait en piquant en contre. Les rôles se sont cette fois inversés, et c’est Paixão qui a fait parler sa vista pour servir Aubameyang, impeccable au moment de conclure du pied droit dans la surface (4-0, 52e). Son quatrième but en sept apparitions cette saison, à 36 ans, faut-il le rappeler. Le Brésilien, lui, s’est retiré comme un prince à l’heure de jeu, en profitant d’une ovation bien méritée.

Piqué dans son orgueil, l’Ajax a esquissé un début de rébellion. Sauf que Mika Godts n’a pas assez enroulé son ballon (57e), que Geronimo Rulli tenait à son clean sheet (71e), que Raúl Moro a manqué de précision (87e) et que rien n’était destiné à tourner en faveur des Lanciers ce mardi. Greenwood aurait même alourdi la note sans la main ferme de Jaroš sur le buzzer (90e+2). Heitinga craignait le Vélodrome, et à raison, puisque l’OM y a désormais remporté ses huit derniers matchs. Puisqu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, les Olympiens se rendront à Lisbonne lors de la prochaine journée, le 22 octobre, pour défier le Sporting… contre qui l’OM a décroché deux de ses trois dernières victoires en Ligue des champions.

Marseille (4-3-3) : Rulli – Emerson, Pavard, Aguerd, Medina (Egan-Riley, 36e) – Vermeeren (Murillo, 83e), O’Riley (Højbjerg, 62e), Nadir (Weah, 46e) – Greenwood, Paixão (Gomes, 62e) – Aubameyang. Entraîneur : Roberto De Zerbi.

Ajax (4-4-2) : Jaroš – Wijndal (Gaaei, 55e), Baas (Šutalo, 55e), Itakura, Rosa – Taylor, Gloukh, Klaassen, Regeer (Mokio, 23e) – Godts (Moro, 84e), Berghuis (Edvardsen, 46e). Entraîneur : John Heitinga.

Le tifo marseillais en hommage au tacle de Zvunka sur Cruyff