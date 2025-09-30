S’abonner au mag
L’OM sans Balerdi et Højbjerg pour défier l’Ajax

Sur une série de trois victoires consécutives (et pas n’importe lesquelles) mais battu en ouverture de la Ligue des champions sur la pelouse du Real Madrid, l’OM veut pleinement lancer son aventure européenne ce mardi soir face à l’Ajax. Pour cette mission dans un Vélodrome qui promet une nouvelle fois d’être bouillant, Roberto De Zerbi fera sans Leonardo Balerdi et Pierre-Emile Højbjerg, remplaçants au coup d’envoi.

La charnière centrale sera composée de Nayef Aguerd et Facundo Medina, accompagnés de Benjamin Pavard à leur droite et d’Emerson Palmieri à leur gauche. Dans l’entrejeu, Matt O’Riley sera accompagné du Belge Arthur Vermeeren, tandis que Bilal Nadir débute en meneur de jeu, derrière Pierre-Emerick Aubameyang. Les couloirs seront animés par Mason Greenwood et Igor Paixão.

Suffisant pour décrocher une première victoire à domicile en C1 depuis presque trois ans ?

