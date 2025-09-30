- C1
- J2
- OM-Ajax (4-0)
Les notes de l’OM contre l’Ajax
Marseille a parfaitement repris le fil de son histoire européenne au Vélodrome en tapant l’Ajax. Alors si à 4-0 en Ligue des champions, on ne peut pas s’enflammer un peu...
Olympique de Marseille
Gerónimo Rulli
Sa meilleure occasion pour l’Ajax a eu lieu ce mercredi soir à la 47e minute avec sa passe pour Edvardsen. Sans conséquence.
Benjamin Pavard
Ni vraiment latéral, ni vraiment central. Exactement comme le pense Didier Deschamps.
Nayef Aguerd
À la guerre comme à l’Aguerd.
Facundo Medina
Séché au bout de 35 minutes dans l’amphi, le Fac’. Comme ta L1 de psycho.
Conrad Egan Riley
Entrée correcte mais attention à la jurisprudence Conrad : le dernier qui a fait des « entrées correctes » à l’OM a depuis disparu de la circulation.
Emerson Palmieri
A pour anagramme « Énormes » ou « Morènes ». On dira que, ce soir, ses actions étaient entre les deux. « Normées », quoi.
Arthur Vermeeren
Pour sauver l’honneur du Benelux, et avec goût. Remplacé par Amir Murillo (83e) pour saucer.
Matt O'Riley
Un nom de chat de gouttière dans un Disney, une tête de minet, un flegme de gros matou. Remplacé par le petit Angel Gomes (62e), rentré trop tôt.
Bilal Nadir
Laissé au frigo à la mi-temps quand le boulot était fait. Rien Nadir.
Timothy Weah
45 minutes pour garder le rythme en vue du match le plus important de la semaine : le déplacement à Metz samedi. Hell Weah !
Mason Greenwood
Ouais, enfin, Faris Moumbagna aurait aussi marqué contre cet Ajax.
Igor Paixão
Ajouter « LV2 néerlandais » sur son CV a finalement eu une vraie utilité pour réussir son entretien d’embauche avec le public du Vélodrome. Si jamais, « droit au but » se dit Meteen ter zake. Remplacé par le polyglotte Pierre-Emile Højbjerg (62e).
Pierre-Emerick Aubameyang
Demain, allez voir votre banquier et demandez lui de retirer tout ce qu’il y a sur votre PEA. Vous verrez, vous ne le regretterez pas.
Ajax Amsterdam
Vitezslav Jaros
Personne à Marseille ne s’était fait battre aussi facilement sur sa droite depuis la fin des années Jean-Claude Gaudin à la mairie.
Davy Klaassen
La dernière fois qu’on avait vu l’Ajax en Ligue des champions, il était mené par Dusan Tadič, et Davy Klaassen était chauve comme un genou. Autant dire que ce soir, on n’a reconnu ni l’une, ni l’autre.
Oscar Gloukh
Donc Georges Mikautadze n’avait pas sa place dans cet Ajax ?
Par Mathieu Rollinger