Les notes de l’OM contre l’Ajax

Par Mathieu Rollinger
Marseille a parfaitement repris le fil de son histoire européenne au Vélodrome en tapant l’Ajax. Alors si à 4-0 en Ligue des champions, on ne peut pas s’enflammer un peu...

Les notes de l'OM contre l'Ajax

Olympique de Marseille

Gerónimo Rulli

Sa meilleure occasion pour l’Ajax a eu lieu ce mercredi soir à la 47e minute avec sa passe pour Edvardsen. Sans conséquence.

Note de la rédaction 5.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Benjamin Pavard

Ni vraiment latéral, ni vraiment central. Exactement comme le pense Didier Deschamps.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Nayef Aguerd

À la guerre comme à l’Aguerd.

Note de la rédaction 9/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Facundo Medina

Séché au bout de 35 minutes dans l’amphi, le Fac’. Comme ta L1 de psycho.

Note de la rédaction X
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Conrad Egan Riley

Entrée correcte mais attention à la jurisprudence Conrad : le dernier qui a fait des « entrées correctes » à l’OM a depuis disparu de la circulation.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Emerson Palmieri

A pour anagramme « Énormes » ou « Morènes ». On dira que, ce soir, ses actions étaient entre les deux. « Normées », quoi.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Arthur Vermeeren

Pour sauver l’honneur du Benelux, et avec goût. Remplacé par Amir Murillo (83e) pour saucer.

Note de la rédaction 8.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Matt O'Riley

Un nom de chat de gouttière dans un Disney, une tête de minet, un flegme de gros matou. Remplacé par le petit Angel Gomes (62e), rentré trop tôt.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Bilal Nadir

Laissé au frigo à la mi-temps quand le boulot était fait. Rien Nadir.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Timothy Weah

45 minutes pour garder le rythme en vue du match le plus important de la semaine : le déplacement à Metz samedi. Hell Weah !

Note de la rédaction 6.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Mason Greenwood

Ouais, enfin, Faris Moumbagna aurait aussi marqué contre cet Ajax.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Igor Paixão

Ajouter « LV2 néerlandais » sur son CV a finalement eu une vraie utilité pour réussir son entretien d’embauche avec le public du Vélodrome. Si jamais, « droit au but » se dit Meteen ter zake. Remplacé par le polyglotte Pierre-Emile Højbjerg (62e).

Note de la rédaction 10/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Pierre-Emerick Aubameyang

Demain, allez voir votre banquier et demandez lui de retirer tout ce qu’il y a sur votre PEA. Vous verrez, vous ne le regretterez pas.

Note de la rédaction 9/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Ajax Amsterdam

Vitezslav Jaros

Personne à Marseille ne s’était fait battre aussi facilement sur sa droite depuis la fin des années Jean-Claude Gaudin à la mairie.

Note de la rédaction 1/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Davy Klaassen

La dernière fois qu’on avait vu l’Ajax en Ligue des champions, il était mené par Dusan Tadič, et Davy Klaassen était chauve comme un genou. Autant dire que ce soir, on n’a reconnu ni l’une, ni l’autre.

Note de la rédaction 2/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Oscar Gloukh

Donc Georges Mikautadze n’avait pas sa place dans cet Ajax ?

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Par Mathieu Rollinger

