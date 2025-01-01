L'Ouganda s'évite une défaite... mais manque le penalty de la victoire

Ouganda 1-1 Tanzanie

Buts : Ikpeazu (80e) pour les Cranes // Msuva (SP 59e) pour les Taifa Stars

Un point au goût amer.

Ce samedi, l’Ouganda et la Tanzanie se sont quittés dos à dos lors de la deuxième journée de cette CAN 2025 (1-1). Un résultat qui n’arrange aucune des deux équipes : avec un point chacune, elles restent derrière la Tunisie et le Nigeria, qui comptent trois unités et s’affrontent dans la soirée. Pour se qualifier, Tanzaniens et Ougandais devront à tout prix l’emporter le 30 décembre, respectivement face à la Tunisie et au Nigeria.

En première période, c’est la Tanzanie qui domine en mettant le pied sur le ballon. À la 16e minute, Rogers Mato touche même la barre d’une reprise de la tête. Mais le premier but tombe du côté tanzanien en seconde période : en touchant le ballon de la main dans sa surface, Baba Alhassan offre un penalty à Simon Msuva, qui ne tremble pas et place une frappe sous la barre transversale (0-1, 59e).

[🎞️VIDEO]🏆🌍 #CAN2025 🇺🇬🇹🇿 L'Ouganda égalise à 10 minutes de la fin par l'intermédiaire d'Uche Ikpeazu et relance complètement la rencontre !#beINCAN2025 #UGATAN https://t.co/ERpbnnUoeY — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 27, 2025

Égalisation et penalty manqué

Sonnés par ce but, les Cranes mettent du temps à retrouver leur football. Mais alors que les Taifa Stars semblent tout proches de s’offrir la première victoire de leur histoire en CAN, Uche Ikpeazu, à peine entré en jeu, réceptionne le centre de Denis Omedi pour égaliser (1-1, 80e). Dans la foulée, l’Ouganda obtient un penalty après une faute de Haji Mnoga sur James Bogere, mais Allan Okello échoue depuis les onze mètres en ne trouvant même pas le cadre (90e).

La peur de gagner.