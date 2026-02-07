S’abonner au mag
  • Premier League
  • J25
  • Manchester United-Tottenham (2-0)

Manchester United enchaîne contre Tottenham

QB
Le roi des cartons rouges frappe encore

Manchester United 2-0 Tottenham

Buts : Mbeumo (38e), Fernandes (82e)

Expulsion : Romero (29e) pour les Spurs

La couronne sur la tête. Samedi, Cristian Romero a fait honneur à sa réputation en se faisant exclure contre Manchester United. Le défenseur de Tottenham n’a pas eu de bol, puisqu’il a trop poussé son ballon et que Casemiro est arrivé : le Brésilien a eu le ballon, et l’Argentin a eu… sa cheville (29e). Carton rouge direct, son sixième chez les Spurs depuis 2021. Opta est formel : aucun joueur de Premier League ne rivalise.

Manchester United en a profité grâce à une combinaison astucieuse sur corner, qui a permis à Bryan Mbeumo, laissé seul par la défense, de placer tranquillement son plat du pied (1-0, 38e). Bruno Fernandes a surgi au deuxième poteau pour faire le break sur le centre de Diogo Dalot (2-0, 81e). Résultat : quatrième victoire d’affilée pour les Red Devils, qui se rapprochent de la troisième place d’Aston Villa, deux points devant.

Michael Carrick, you’re the man.

Tottenham et Manchester United se rejoignent dans le temps additionnel

QB

