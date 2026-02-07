Le roi des cartons rouges frappe encore

Manchester United 2-0 Tottenham

Buts : Mbeumo (38e), Fernandes (82e)

Expulsion : Romero (29e) pour les Spurs

La couronne sur la tête. Samedi, Cristian Romero a fait honneur à sa réputation en se faisant exclure contre Manchester United. Le défenseur de Tottenham n’a pas eu de bol, puisqu’il a trop poussé son ballon et que Casemiro est arrivé : le Brésilien a eu le ballon, et l’Argentin a eu… sa cheville (29e). Carton rouge direct, son sixième chez les Spurs depuis 2021. Opta est formel : aucun joueur de Premier League ne rivalise.

6 - Since making his Tottenham debut in August 2021, Cristian Romero has been sent off six times in all competitions, more than any other Premier League player during this period. Marching. pic.twitter.com/Pzj8HhxMQ7 — OptaJoe (@OptaJoe) February 7, 2026

Manchester United en a profité grâce à une combinaison astucieuse sur corner, qui a permis à Bryan Mbeumo, laissé seul par la défense, de placer tranquillement son plat du pied (1-0, 38e). Bruno Fernandes a surgi au deuxième poteau pour faire le break sur le centre de Diogo Dalot (2-0, 81e). Résultat : quatrième victoire d’affilée pour les Red Devils, qui se rapprochent de la troisième place d’Aston Villa, deux points devant.

La combinaison sur corner conclue par MBEUMO 💫 Le Camerounais lance les Red Devils, en supériorité numérique après l'exclusion de Romero 💥#MUNTOT | #PremierLeague pic.twitter.com/F8dtnd6Xkw — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 7, 2026

Michael Carrick, you’re the man.

