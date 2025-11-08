S’abonner au mag
  Premier League
  J11
  Tottenham-Manchester United (2-2)

Tottenham et Manchester United se rejoignent dans le temps additionnel

Tottenham et Manchester United se rejoignent dans le temps additionnel

  Tottenham 2-2 Manchester United

Buts : Tel (84e) et Richarlison (90e+1) pour Tottenham // Mbeumo (32e) et De Ligt (90e+6) pour Manchester United

Certains se sont peut-être enflammés.

Mais quel que soit leur camp, ils auront compris qu’un match de football dure désormais bien plus que 90 minutes. Car à l’occasion de la onzième journée de Premier League, Tottenham et Manchester United ont gardé le suspense jusqu’au bout du temps additionnel dans lequel deux buts ont vu le jour : celui de Richarlison, qui pensait offrir la victoire aux siens de la tête, et celui de Matthijs de Ligt sur corner qui donne le point du nul à son équipe.

La joie de Mbeumo et Tel

Avant cela, les Red Devils ont longtemps mené : à la demi-heure de jeu, Bryan Mbeumo a inscrit sa quatrième réalisation en quatre matchs d’un coup de casque gagnant sur un centre signé Diallo Traoré. Puis les visiteurs ont évidemment craqué en fin de rencontre : à peine entré en jeu, Mathys Tel a égalisé en solo à la 84e minute. Randal Kolo Muani peut être jaloux de son partenaire français, étant donné qu’il n’a pas brillé et qu’il est d’ailleurs sorti dès la mi-temps.

À noter que les locaux ont fini à dix, mais pas pour un carton rouge : Benjamin Šeško s’est blessé, et il n’y avait plus de changement.

Manchester United gagne enfin un match de football !

FC

