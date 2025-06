Tottenham attaque le propriétaire de l’OGC Nice

Ineos chute dans le peloton.

Ce jeudi, le Times a en effet révélé que les dirigeants de Tottenham ont déposé une plainte devant la Haute Cour de justice – une des cours supérieures dans la juridiction d’Angleterre et de Galles. Cette plainte vise le groupe Ineos – propriétaire de l’OGC Nice et actionnaire à 29% de Manchester United – pour des indemnités de sponsoring impayées, s’élevant à environ 13 millions d’euros (11 millions de livres). Entre 2022 et 2024, Tottenham et Ineos avaient en effet signé un contrat de sponsoring, rompu à la suite du rachat des 29% de Manchester United par le groupe de chimie.

Ces 13 millions d’euros réclamés par Tottenham se dessinent sous cette forme : 6,4 millions pour les paiements non effectués l’an dernier, 6,2 millions pour la saison 2026-2027 (correspondant à la dernière année de contrat liant les deux parties), et 300 000 euros d’intérêts. De son côté, Ineos s’est justifié dans un communiqué en précisant avoir eu le droit de résilier le contrat selon son bon vouloir : « Nous avions le droit contractuel de résilier notre contrat de partenariat et en décembre 2024, nous avons exercé ce droit. […] Il est tout à fait normal que les partenariats soient régulièrement réévalués, et nous avons décidé que celui-ci ne nous convenait pas. Nous avons le droit d’y mettre fin. »

Il suffit de vendre Melvin Bard aux Spurs, et le tour est joué.

