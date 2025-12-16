Thiago Silva pourrait faire son retour en Europe cet hiver

Le retour du roi.

Éliminé par le Vasco de Gama en demi-finale de Coupe du Brésil ce dimanche (1-0, 3-4 tab ; 1-2 à l’aller), Thiago Silva a sans doute joué son dernier match avec Fluminense. Comme le rapporte Globo, le défenseur de 41 ans aurait fait ses adieux à ses coéquipiers à l’issue de la rencontre.

🚨🇧🇷 Thiago Silva has decided to LEAVE Fluminense and try new chapter as a free agent ahead of 2026 World Cup. Thiago will be available with immediate effect from January. His priority is a return to Europe, as @geglobo reports. Talks on. pic.twitter.com/71nzP3i9aL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 15, 2025

Si Thiago Silva est officiellement sous contrat jusqu’en juin 2026, deux raisons le pousseraient à faire ses valises dès cet hiver. D’abord, O Monstro souffre de l’éloignement de sa famille : sa femme vit actuellement à Londres avec leurs deux garçons, qui suivent les traces du paternel du côté des jeunes de Chelsea. Un accord passé avec Fluminense lui permet d’ailleurs de quitter le club lors des six derniers mois de contrat pour raisons familiales.

Un objectif avoué, un point de chute encore inconnu

Et puis, le défenseur brésilien rêve toujours de disputer la Coupe du monde 2026 avec le Brésil, comme il l’affirmait récemment dans un entretien à France Football : « Je mentirais si je disais que ce n’était pas dans mes plans […] Je ne suis plus appelé depuis le Mondial 2022, mais je me suis dit que ce n’était pas impossible […] T’imagines si je termine ma carrière par un titre de champion du monde ? Ce serait le rêve absolu et le moment parfait pour arrêter ».

Selon la presse brésilienne, Thiago Silva privilégierait donc un départ en Europe. Si la Premier League pourrait être la destination prioritaire, La Repubblica évoque de son côté un intérêt de l’AC Milan, qui songerait à proposer un contrat de six mois à son ancien défenseur.

Une carrière qui a de la gueule, mine de rien.

