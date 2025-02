Marcelo dit stop à l’âge de 36 ans

Marcel au chômage !

Clap de fin pour l’un des meilleurs arrières gauches de l’histoire, et aussi l’une des coupes de cheveux les plus iconiques du football. Marcelo Vieira da Silva Júnior a annoncé sa retraite dans une vidéo Instagram aux allures de bande-annonce pour son biopic.

La légende du Real Madrid avait fait un retour dans son club formateur de Fluminense en février 2023 après une pige à l’Olympiakos. Un retour en montagnes russes après avoir atteint les sommets en remportant la Copa Libertadores 2023 au Maracanã, mais qui a fini en fiasco par une mise à pied du club carioca après un conflit entre le latéral et son entraîneur.

Une collection de trophées

C’est également l’un des plus gros palmarès du football qui raccroche les crampons : six fois champion d’Espagne, quintuple vainqueur de la Ligue des champions, quadruple champion du monde des clubs, vainqueur de la Copa Libertadores, de la Coupe des confédérations, six fois meilleur latéral du monde… Ça ne s’arrête pas. À 36 ans, le Brésilien laisse une trace indélébile derrière lui, matérialisée par le stade baptisé en son nom où jouent les jeunes de Fluminense.

Tant que Luka Modrić court encore.

