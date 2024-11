Fluminense met Marcelo à la porte après une embrouille avec son coach

Le mano à mano de trop.

Seulement douzième du championnat brésilien, à une trentaine de points du Botafogo de John Textor, Fluminense vit une saison sous turbulences. Nouvel épisode dans la nuit de vendredi à samedi, contre Grêmio (2-2), match qui aura scellé le destin de Marcelo, 36 ans et plus toute sa tête visiblement. Alors que son entraîneur Mano Menezes s’apprêtait à le faire entrer en jeu, l’ancien latéral de renom du Real Madrid a complètement craqué à l’encontre de son technicien.

https://twitter.com/Rodrigo67010057/status/1852539740123209863

On ne sait pas ce que les deux hommes se sont dit, mais vu la réaction de l’ancien sélectionneur de la Seleção, qui a instantanément attrapé son joueur par le bras avant de le repousser vers le banc de touche pour introduire quelqu’un de moins insolent, Marcelo a assurément dépasser les bornes dans ses propos. « J’allais faire entrer Marcelo, mais j’ai entendu quelque chose qui ne m’a pas plu et j’ai changé d’avis », a lâché Menezes en conférence de presse, désireux de ne pas faire enfler la polémique. Sans tarder, à l’issue de la rencontre, « Flu » a annoncé la résiliation immédiate du contrat de son joueur star, qui évoluait de nouveau pour son club formateur depuis février 2023, glanant au passage la Copa Libertadores. Non sans préciser que « les liens institutionnels et émotionnels entre Fluminense et Marcelo se poursuivent ».

Montpellier serait déjà sur le dossier.

Le Brésil voit un de ses meilleurs bagarreurs prendre sa retraite