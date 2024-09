« Ohhhhhhh… chihuahua ! »

Nonato mène une carrière respectable. Âgé de 26 ans, le Brésilien est notamment passé par Porto Alegre, Santos, et joue aujourd’hui à Fluminense. Il est aussi passé brièvement par l’Europe, à Ludogorets, avec qui il a goûté à la Ligue Europa. Un parcours qu’il doit en partie à la bienveillance et au soutien de ses proches, dont fait évidemment partie… son chihuahua, Lyu, adopté quand il évoluait en Bulgarie. Le joueur a rendu l’hommage qu’il méritait à son fidèle compagnon dans un entretien à Globo.

Comme un fils

« Avoir un chien vous aide psychologiquement et mentalement. C’est un compagnon. J’ai été blessé pendant quelques semaines, je rentrais à la maison et je voyais ce petit animal courir partout, plein d’énergie et de joie. Je ne me souvenais même pas que ma cheville était blessée, ni que nous avions perdu ou fait match nul », souligne-t-il. Nonato a succombé alors même qu’il était opposé à l’idée d’adopter un chien au départ, avant que sa compagne le fasse changer d’avis.

« C’est très important d’avoir ces moments en famille. Je lui dis : “Je suis contente que tu m’aies convaincu de le faire parce que je n’aurais pas su ce que c’était.” Dans ces moments en famille, nous avons un enfant bulgare », a conclu l’heureux papa.

Canidé de génie !

De retour au Brésil, Thiago Silva a vraiment du mal avec les horaires des matchs