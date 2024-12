Le rituel mystique de Thiago Silva après avoir sauvé Fluminense de la rélégation

Le Chemin de Compostelle.

Dimanche, Fluminense a arraché son maintien en Serie A brésilienne grâce à une courte victoire 1-0 contre Palmeiras, ce qui a suffi pour assurer la survie du club de Thiago Silva lors de la dernière journée. En réaction, le capitaine de 40 ans a arpenté le terrain sur les genoux après le coup de sifflet final, en signe de pénitence. Pendant que ses coéquipiers célébraient dans les vestiaires, Silva, lui, traversait seul la pelouse, rapporte GiveMeSport.

Thiago Silva crawled the length of the pitch after Fluminense avoided relegation in the final match day of the Brasileirão 🙏🏽 pic.twitter.com/uIIOvFeGLW — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) December 9, 2024

Le ballon, la cage et la croix

Ce geste, Silva ne l’a pas inventé. En 2022, Raphinha s’était livré à la même scène après avoir décroché le titre avec le Barça. En Amérique du Sud, se déplacer à genoux sur le terrain est un rituel de gratitude envers Dieu, une manière de le remercier pour un souhait exaucé. En interview après le match, le défenseur brésilien n’a pas caché son émotion : « Ces six derniers mois ont été très difficiles, a-t-il confié au micro de Globo. Aujourd’hui, on s’est libéré d’un gros poids. » Et de poursuivre : « La peur fait partie de nos vies, elle est constante, mais notre courage doit être plus grand que notre peur. Je pense qu’on doit glorifier le nom de Dieu, ces six derniers mois ont été très difficiles pour moi, mais je comprends maintenant la mission que j’avais ici… C’était mon choix. Je ne regrette rien de ce que j’ai fait jusqu’à aujourd’hui. »

Ce retour à Fluminense, Silva l’avait annoncé dès 2020, lorsqu’il portait encore le maillot du PSG : « Fluminense m’a toujours ouvert les bras dans les moments les plus difficiles de ma vie. Je leur en suis éternellement reconnaissant. Je ne sais pas quand, mais je veux revenir et porter ce maillot à nouveau. » Promesse tenue, mais non sans douleur.

À genoux, mais le cœur léger.

